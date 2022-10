Dieta della patata, come perdere cinque chili in tre giorni

Gustosa e versatile, è l'alimento protagonista di una dieta che promette di perdere cinque chili in tre giorni. Stiamo parlando della patata, uno dei tuberi più coltivati in assoluto, nonché la terza fonte di carboidrati più importante per la popolazione mondiale. In realtà, proprio la presenza di un elevato quantitativo di carboidrati, sembrerebbe stridere con l'inserimento della stessa in un regime dietetico ma, come vedremo, la dieta della patata sfrutta il basso contenuto calorico di questo vegetale (100 grammi contengono solo 80 calorie) e soprattutto le sue proprietà diuretiche e alcalinizzanti che consentono di ottenere un'efficace azione detox.

Infatti, è bene sottolineare, che questo regime alimentare non è indicato a chi deve perdere molto peso poiché non può protrarsi per più di tre giorni. Trova invece indicazione in tutti quei casi in cui si deve rimediare a un fine settimana di eccessi. Ad ogni modo, prima di iniziare la dieta della patata, è fondamentale informare il proprio medico curante e interromperla immediatamente se si manifestano sbalzi di pressione e giramenti di testa.

Dieta della patata, le proprietà e i benefici di questo alimento

La patata ha un apporto calorico minimo, a patto che venga bollita o cotta al vapore come prevede la dieta. Importante è il quantitativo di fibre, minerali (potassio, selenio, sodio, magnesio, ferro, fosforo, rame, zinco, calcio) e di vitamine (vitamina A, folati, vitamina C, tiamina, niacina, riboflavina). Innumerevoli, poi, i benefici. La patata infatti:

favorisce la funzionalità intestinale ;

; rafforza il sistema immunitario ;

; previene le infiammazioni intestinali ;

; regola i livelli di cortisolo ;

; riduce il rischio di soffrire di malattie cronico-degenerative.

Dieta della patata, cosa mangiare

La dieta della patata contempla esclusivamente tuberi bolliti o cotti al vapore senza l'aggiunta di sale e di olio. Durante i tre giorni, al fine di ottimizzare gli effetti depurativi, è doveroso bere almeno due litri di acqua al giorno. Lo schema alimentare è semplice e alquanto ripetitivo. L'unica eccezione ammessa è un vasetto di yogurt preferibilmente magro e senza zuccheri.

Primo giorno, secondo e terzo giorno

Colazione: una patata bollita senza olio e sale. Un vasetto di yogurt;

Pranzo: due patate bollite senza condimento. Un vasetto di yogurt;

Cena: due vasetti di yogurt.

Gli spuntini, se necessari, sono a base di verdure crude: finocchio, carota, radicchio, rucola, cetriolo, lattuga.

Dieta della patata, gli effetti benefici e le controindicazioni

L'azione detox della dieta della patata è assicurata dal non trascurabile quantitativo di potassio, un minerale che possiede proprietà depurative e drenanti. Oltre a favorire l'eliminazione di scorie e tossine, esso regolarizza la pressione arteriosa con effetti significativi per la salute del cuore. Quando si segue questo regime alimentare è difficile sentirsi affamati. Le patate, infatti, contengono molte fibre dall'elevato potere saziante. Inoltre, l'acido lattico contenuto nello yogurt fornisce all'organismo una quantità congrua di proteine.

Come abbiamo già visto, la dieta della patata non deve protrarsi per più di tre giorni. Generalmente priva di controindicazioni, essa è sconsigliata durante la gravidanza e l'allattamento e a tutti quei soggetti affetti da patologie croniche (in primis il diabete) o che assumono farmaci, in particolar modo anticoagulanti. Se sopraggiungono sintomi quali stanchezza, affaticamento, ipotensione, vertigini e mal di testa deve essere subito interrotta.