Tisane detox per l'autunno, quali sono e i benefici

Autunno. Le foglie si rivestono di calde sfumature per volteggiare nell'aria. Le giornate si accorciano e l'aria frizzantina è un piacevole richiamo al focolare. Questa stagione, spesso vista come un ponte sospeso fra l'energia dell'estate e l'introspezione dell'inverno, è il periodo migliore per dedicare attenzioni speciali alla propria salute psicofisica, magari con un programma detox a base di tisane preparate con ingredienti funzionali. In ambito medico, detossinare l'organismo significa eliminare dallo stesso le tossine accumulate che spesso sono responsabili di una serie di problematiche: stanchezza, cattiva circolazione, sbalzi d'umore, pelle spenta.

La strada verso la detossinazione prevede non solo l'adozione di un'alimentazione sana ma anche la modifica dello stile di vita con un incremento dell'attività fisica e l'inizio di un percorso di meditazione volto a contrastare l'azione deleteria dello stress. Un importante aiuto in ambito detox lo offrono proprio le tisane. Fumanti e dai profumi avvolgenti, esse nella maggior parte dei casi sono prive di controindicazioni e pertanto possono essere tranquillamente consumate da tutti. Scopriamo insieme quali sono le più indicate in autunno.

Le tisane, un po' di storia

La storia delle tisane affonda le radici nell'antichità. Basti pensare, ad esempio ai Greci e ai Romani che utilizzavano le piante a scopi curativi. Nella loro preparazione si specializzarono i monaci in epoca medievale che iniziarono a classificare le erbe in base alle loro proprietà e ai loro effetti. La tradizione si è protratta fino ai nostri giorni, infatti la farmacopea internazionale ha anche attribuito una definizione alle stesse. Le tisane sono preparazioni liquide, generalmente prive di caffeina, appartenenti alla categoria degli idroliti.

Esse si classificano in base ad alcune precise caratteristiche: il rimedio di base, l'adiuvante, il complemento e il correttore. Due sono, invece, le tipologie: l'infuso e il decotto. Il primo si ottiene con l'essicazione, lo sminuzzamento e l'infusione di diverse parti della pianta (foglie, fiori, frutti). Per il secondo si utilizzano le parti più dure dell'arbusto (radici, corteccia) che vanno bollite e successivamente filtrate. Le tisane hanno numerose proprietà benefiche: favoriscono la digestione, contrastano il gonfiore addominale, distendono i nervi, attenuano i dolori mestruali.

Le tisane detox: la cannella

Fra le tisane detox per l'autunno particolarmente apprezzata per il suo sentore aromatico è quella alla cannella. Quest'ultima è una delle spezie di origine orientale più famose e diffuse al mondo ed è ricca di virtù. Alleata della salute del cuore, tiene a bada la glicemia ed è quindi consigliata a chi soffre di diabete. Inoltre il principale componente attivo della cannella, la cinnamaldeide, possiede proprietà antibatteriche ed antifungine che si rivelano utili nella prevenzione e nel trattamento della Candida albicans.

Le doti depurative della spezia sono legate ai numerosi antiossidanti in essa contenuti che contrastano e proteggono dall'azione dannosa dei radicali liberi. L'infuso si prepara versando circa 250 ml di acqua precedentemente bollita in una tazza contenente la cannella in polvere o in stecca. Quest'ultima va lasciata in infusione per 10 minuti. È importante non superare le dosi raccomandate - due tazze al giorno - per evitare spiacevoli effetti collaterali quali diarrea, sudorazione, tachicardia e ipoglicemia.

Le tisane detox: lo zenzero

Le tisane detox allo zenzero si contraddistinguono per il retrogusto leggermente piccante. Usata per anni nelle pratiche Ayurvediche, questa radice è ricca di principi attivi fra i quali spiccano i gingeroli e i componenti volatili dell'olio essenziale (zingiberene, alfa-farnesene, beta-bisabolene). Bere un infuso due volte al giorno significa favorire la digestione. Soprattutto con il cambio di stagione, l'organismo può infatti sperimentare un rallentamento delle sue funzioni anche e non solo a livello gastrointestinale.

Ad essere messo a dura prova è altresì il sistema immunitario che può trarre vantaggio dalle proprietà antiossidanti ed anti radicali liberi dei composti fenolici. Come si prepara l'infuso? Sbucciato e tagliato, lo zenzero va aggiunto all'acqua. Raggiunta l'ebollizione, la tisana può essere dolcificata a piacere o personalizzata con l'aggiunta di anice stellato e di semi di finocchio. Non si devono mai superare le dosi raccomandate. Gli effetti collaterali più frequenti includono: sfoghi cutanei, colon irritabile, bruciore gastrico.

Le tisane detox: la rosa canina

Dal sapore delicato e lievemente fruttato, la rosa canina è una pianta appartenente alla famiglia delle Rosaceae. Questo arbusto cresce in maniera spontanea nelle zone temperate fino a 1.500 metri di altitudine. Soprattutto in inverno, con l'avvento dei primi freddi, è particolarmente piacevole sorseggiare l'infuso che, oltre ad essere una delizia per il palato, fa bene alla salute. Le bacche di rosa canina contengono vitamina C e bioflavonoidi, sostanze antiossidanti che rafforzano il sistema immunitario messo a dura prova dai malanni stagionali.

Spiccano, altresì, le sue proprietà antinfiammatorie e depurative. Stimolando l'attività renale e la diuresi, l'arbusto favorisce l'eliminazione delle scorie e delle tossine dal corpo. Preparare la tisana è molto semplice. Prima che l'acqua giunga ad ebollizione, va aggiunto ad essa un cucchiaio di bacche di rosa canina. L'infusione ottimale ha una durata di circa dieci minuti. Gli effetti collaterali si manifestano solo quando si assume una dose eccessiva, ovvero più di due tazze al giorno, e contemplano: pesantezza alla testa, insonnia, vomito, diarrea.