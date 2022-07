Dormire nudi, fa bene a corpo e spirito. L'ultima rivelazione in alcuni studi

Ognuno ha le proprie abitudini per quanto riguarda l'abbigliamento notte. C'è chi usa il pigiama, chi la camicia da notte, chi ancora slip e canottiera. C'è però una grande novità anche per quanto riguarda questo ambito, e a rivelarlo sono alcuni studii secondo cui la cosa migliore di notte è dormire nudi. Non soltanto farebbe bene sia livello fisico che psicologico ma questo semplice gesto ci permetterebbe di migliorare la qualità del sonno, e anche di creare maggiori situazioni di intimità nella vita di coppia.

I motivi per la salute sarebbero molteplici tanto da convincersi che "senza è meglio". Se ci pensiamo in effetti, tranne in pochi momenti, passiamo la nostra intera vita indossando sempre un'indumento, e questo, anche se è diventata ormai una consuetudine per la maggior parte degli esseri umani, alla lunga può creare dei problemi. Dormire nudi secondo uno studio pubblicato sul Journal of Physiological Anthropology, accellera il naturale processo di raffreddamento del corpo che scende durante il sonno e si alza al risveglio.

Togliendo i vestiti, si può raggiungere questa temperatura in minor tempo e mantenerla tale, generando un'elevata qualità del riposo per tutta la notte, che porta con sé numerosi altri benefici, come riduzione dello stress il miglioramento della salute metabolica e del sistema immunitario. Al contrario coprendosi eccessivamente, il rischio è di incorrere in sudorazioni notturne poco piacevoli, che portano a sonno agitato e risvegli improvvisi che minano la qualità del riposo.

I benefici per il corpo

Uno studio pubblicato sulla rivista Diabetes Care afferma che avere costantemente un sonno irregolare può aumentare il rischio di disturbi come obesità, ipertensione, glicemia e colesterolo alto. Dormire nudi, favorendo un riposo uniforme, diminuirebbe di conseguenza questi rischi metabolici.

Aiuterebbe la fertilità maschile. Uno studio pubblicato sulla rivista Human Reproduction, ha esaminato 656 uomini che si stavano sottoponendo a cure per la fertilità, scoprendo che quelli che indossavano boxer avevano un numero di spermatozoi più alto rispetto a quelli che indossavano biancheria intima stretta. La correlazione in questo caso suggerisce che meno costrizioni ci sono nelle zone intime, più si favorisce la produzione di liquido seminale. Inoltre è proprio di notte che l’organismo mette in circolo il testosterone, e la sua produzione può ridursi se le temperature sono troppo elevate.

Allo stesso modo per le donne, dormire senza indumenti intimi, riduce il rischio di sviluppare infezioni da lieviti e forme di candidosi. Soprattutto chi indossa abitualmente biancheria intima sintetica, dormendo senza, può consentire alla pelle e alle zone intime di respirare per alcune ore, abbassando l'eventualità di sviluppare questi disturbi.

Migliora la salute della pelle. È infatti di notte che si rigenera e dormire male interrompe il naturale processo, attivando l'ormone dello stress e diminuisce la quantità di tempo trascorso in "modalità di recupero". Per cui la pelle è maggiormente a rischio di diventare secca, spenta o incline a forme di acne.

I benefici psicologici

Dormire nudi aiuta l'approccio e la conoscenza con il nostro corpo, ed è un gesto di grande di libertà. Migliora la nostra autostima e aita a superare anche le inibizioni. Inoltre diversi studi hanno dimostrato che la perdita di sonno, (bastano 3-4 gradi in più per avere risvegli frequenti e un’accorciamento della fase di sonno profondo, che è quella più rigenerante, ndr) può portare a un aumento del cortisolo, l'ormone dello stress, che si ripercuote in tutto il nostro organismo. Stress e ansia possono anche portare a cambiamenti di umore, scarse prestazioni cognitive e minor brillantezza al lavoro.

Sembra quasi banale da dire, ma è importante sottolinearlo, una coppia che dorme nuda è più propensa ad avvicinarsi all’altro e il contatto fa rilasciare ossitocina, più comunemente conosciuta come “l’ormone dell’amore”. Studi recenti evidenziano come gli effetti di questa, agiscano ad ampio raggio sul comportamento sociale e i rapporti interpersonali. Questo ormone aumenta le emozioni positive, l’attrazione tra i partner, i sentimenti di fiducia e la stabilità. L’ossitocina inoltre permette di ridurre significativamente i livelli di ansia e stress.

Nudi sì, ma attenzione all'igiene

Fino ad ora abbiamo parlato dei grandi benefici di dormire senza indumenti, ma attenzione, anche l'igiene è molto importante. Se, anche in maniera graduale, si inizia a dormire nudi, l'importante è cambiare frequentemente lenzuola e federe. L'inverno usare per il piumone sempre una copertura e non dormire mai solo a contatto con il materasso.