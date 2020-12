Inverno e integratori naturali, quali sono e i loro benefici

Gli integratori naturali sono un vero toccasana per l’organismo a cui fare ricorso sia nei momenti più debilitanti, come l'inverno o durante i periodi di blackout energetico, per dare una spinta all’organismo e all’umore. La stagione fredda è la più difficile dell’anno, capace di mettere a dura prova l’organismo, tra freddo, virus e spossatezza; è dunque corretto supportarlo, così da preservarne il benessere, aumentando le difese personali e rinforzando il sistema immunitario.

Per farlo, basta scegliere i giusti alleati da abbinare a una corretta alimentazione e a uno stile di vita salutare. Facilmente reperibili, gli integratori si possono assumere chiedendo consiglio al medico di fiducia, in caso di patologie pregresse, o al farmacista, così da selezionare quelli più adatti alle proprie necessità.

Integratori naturali, una scorta di benessere

Gli integratori naturali possono accorrere in aiuto durante i momenti di massimo affaticamento fisico e mentale, in particolare durante la stagione invernale. La più debilitante per le difese immunitarie in balia del freddo e dei virus stagionali, inoltre esami e controlli potrebbero sottolineare una serie di carenze che è meglio compensare. Così da riconquistare l’equilibrio e il benessere perso.

Vitamine e sali minerali non possono mancare all’interno delle proposte alimentari quotidiane. Per questo è importante effettuare scelte mirate per ricaricare l’organismo, in sinergia con una serie di integratori naturali da assumere per un’azione mirata a supporto di alcuni alimenti senza però sostituirli. Gli integratori sono il valore aggiunto per raggiungere il perfetto equilibrio, una barriera ulteriore così da giungere più forti verso la bella stagione.

Integratori naturali, quali sono e perché assumerli

Gli integratori naturali sono tanti e di tipologia differente. Si distinguono per la composizione a base minerale, vitaminica o completi, oltre che per la rispettiva funzione. Per un’assunzione consapevole legata all’età e al genere di appartenenza è importante chiedere consiglio al farmacista, al medico o all’erborista, così da acquistare il prodotto più adatto e con la concentrazione maggiore di ingredienti benefici e naturali. Ecco quali sono e qual è la funzione di quelli più importanti, utili per affrontare l’inverno a partire dalle vitamine, presenti sia nei cibi che sotto forma di integratori:

vitamina A : essenziale per la salute di ossa, pelle e occhi e facilmente reperibile nel tuorlo d'uovo così come in tutti gli ortaggi e i frutti dal colore giallo-arancione come carote crude, zucca , pomodoro e arancia;

: essenziale per la salute di ossa, pelle e occhi e facilmente reperibile nel tuorlo d'uovo così come in tutti gli ortaggi e i frutti dal colore giallo-arancione come carote crude, , pomodoro e arancia; vitamina B1 : è una barriera importante per il cuore e il sistema nervoso la si può reperire assumendo lievito di birra, olio di germe di grano, soia, cereali integrali, alga spirulina, frutta secca (nocciole, mandorle, noci), semi di girasole oltre a vongole crude, ostriche e pesce crudo;

: è una barriera importante per il cuore e il sistema nervoso la si può reperire assumendo lievito di birra, olio di germe di grano, soia, cereali integrali, alga spirulina, (nocciole, mandorle, noci), semi di girasole oltre a vongole crude, ostriche e pesce crudo; vitamina B2 : è utile nei processi energetici del corpo necessari per svolgere le attività quotidiane, una presenza importante durante l’inverno e facilmente reperibile nel latte e nei suoi derivati, nelle uova, nel lievito di birra, nel fegato e nei vegetali con foglie verdi;

: è utile nei processi energetici del corpo necessari per svolgere le attività quotidiane, una presenza importante durante l’inverno e facilmente reperibile nel latte e nei suoi derivati, nelle uova, nel lievito di birra, nel fegato e nei vegetali con foglie verdi; vitamina B3 o PP: agisce sul sistema nervoso agevolando la respirazione cellulare, la circolazione sanguigna e la digestione, protegge la cute, la si può trovare nelle carni bianche, negli spinaci, nelle arachidi, nel fegato di manzo, nel lievito di birra, nel salmone, pesce spada e tonno;

o PP: agisce sul sistema nervoso agevolando la respirazione cellulare, la circolazione sanguigna e la digestione, protegge la cute, la si può trovare nelle carni bianche, negli nelle arachidi, nel fegato di manzo, nel lievito di birra, nel salmone, pesce spada e tonno; vitamina B6 : supporta il metabolismo proteico e gestisce la produzione di energia, di globuli rossi e risulta fondamentale per le funzioni cerebrali e del sistema nervoso. La si può assumere consumando pane integrale, peperoni, broccoli , legumi, riso, banane, nelle nocciole, nelle arachidi, nei semi di girasole;

: supporta il metabolismo proteico e gestisce la produzione di energia, di globuli rossi e risulta fondamentale per le funzioni cerebrali e del sistema nervoso. La si può assumere consumando pane integrale, peperoni, , legumi, riso, banane, nelle nocciole, nelle arachidi, nei semi di girasole; vitamina B9 : più comunemente nota come acido folico è fondamentale per le donne in gravidanza. Svolge un ruolo importante per il sistema immunitario, oltre che nella sintesi del DNA e per la formazione dell’emoglobina. La si trova con facilità nelle verdure a foglia verde come lattuga, broccoli, spinaci, asparagi, ma anche nel fegato, in alcuni cereali , nelle arance, kiwi e limoni;

: più comunemente nota come è fondamentale per le donne in gravidanza. Svolge un ruolo importante per il sistema immunitario, oltre che nella sintesi del DNA e per la formazione dell’emoglobina. La si trova con facilità nelle verdure a foglia verde come lattuga, broccoli, spinaci, asparagi, ma anche nel fegato, in alcuni , nelle arance, kiwi e limoni; vitamina C o acido ascorbico: è un antinfiammatorio naturale che sostiene le difese immunitarie e facilita l’assorbimento del ferro, contrastando il processo ossidativo cellulare. La si può assumere gustando gli agrumi seguiti da fragole, kiwi, broccoli, crescione, spinaci, cavolo, pomodori e peperoni.

o acido ascorbico: è un che sostiene le difese immunitarie e facilita l’assorbimento del ferro, contrastando il processo ossidativo cellulare. La si può assumere gustando gli agrumi seguiti da fragole, kiwi, broccoli, crescione, spinaci, cavolo, pomodori e peperoni. vitamina D: viene prodotta dal corpo grazie all’azione della luce solare e permette l’assorbimento di calcio e fosforo, supportando il funzionamento dei muscoli e del sistema immunitario. Gli integratori accorrono in aiuto proprio durante la stagione con la minor presenza di sole, ovvero quella invernale.

Sali minerali e integratori alimentari

Anche i sali minerali svolgono un ruolo necessario per la difesa del corpo, al pari di alcuni integratori considerati alimentari. Sono un toccasana per l’organismo: