Kung Fu, tutti i benefici di una disciplina millenaria

Il Kung Fu è un’arte marziale cinese molto diffusa negli ultimi anni anche in Occidente. Coinvolge sia i giovanissimi che gli adulti.

Il termine deriva da Gong Fu che significa “duro lavoro”. Fa riferimento all’impegno che la pratica di questa disciplina olistica comporta. È una disciplina che fonde l’arte e la bellezza del movimento con le strategie di combattimento. La pratica di questa disciplina custodisce tanti insegnamenti etici che affondano le loro radici nella filosofia del Buddismo e nel Taoismo.

Per fare chiarezza sui benefici per corpo e mente di questa disciplina millenaria abbiamo interpellato Nicola Pastorino, istruttore di Kung- Fu a Firenze dal 1995.

Qual è l’insegnamento del Kung Fu, dove affonda le sue radici?

Il Kung Fu come disciplina racchiude l’arte marziale cinese che si è diffusa in millenni di tradizione. È una disciplina olistica in cui mente e corpo non sono assolutamente separati ma collegati l’uno all’altra. È suddiviso in stili. Per stile si intende l’insegnamento dei membri che appartengono a determinate famiglie, religioni o anche determinati ambiti come eserciti, monasteri, villaggi. Nel corso degli anni sono emerse tante successioni di dinastie che hanno diffuso determinati stili. Questi trovano radici nella cultura dei clan indiani nati circa 5.000 anni fa. Oggi sono diffusi ben 300 stili differenti e suddivisi tra interni ed esterni. Quelli interni sono quelli che utilizzano l’energia vitale dell’uomo. Prediligono movimenti leggeri e morbidi e sono nati con la filosofia del taoismo. Invece quelli esterni utilizzano la forza muscolare, dando così maggiore peso all’aspetto fisico-atletico del praticante. Grazie al Kung Fu sono stati trasmessi degli insegnamenti filosofici all’interno di una sequenza di movimenti ispirati agli animali e alla natura. Chi pratica Kung Fu è gente pacifica che crede e determinati ideali ed insegnamenti etici.

Quali sono i benefici del Kung Fu

Che tipo di benefici è in grado di apportare la pratica del Kung Fu?

Grazie a questa disciplina è possibile esercitare una forma di controllo e gestione degli atteggiamenti aggressivi. Consente di sfogare tutta quella rabbia e aggressività al fine di ricercare una calma ed una sicurezza interiore. Con l’obiettivo di vivere pacificamente nel pieno rispetto del mondo circostante e degli altri. Aiuta anche a difendersi dalle altre persone. Consente di apprendere delle tecniche di autodifesa volte a difendere anche gli altri in una rissa o durante un’aggressione. È un’attività che richiede una certa coordinazione di movimenti, scioltezza ed elasticità. È in grado di plasmare il tuo corpo come quello di un ballerino e in più ti arricchisce di forza fisica rendendo gli arti più robusti. Inoltre ti insegna a maneggiare diversi attrezzi e strumenti e a saperti muovere e agire con facilità e scioltezza in diverse situazioni.

E a livello etico e psicologico?

Il Kung Fu insegna ad essere compassionevoli, ad avere rispetto nei confronti degli altri, ad avere una certa disciplina. Gli insegnamenti che si apprendono sono volti ad aiutare gli altri come i più piccoli e gli indifesi. Ogni lezione comincia con un rituale di saluto volto a salutare i maestri e tutti i praticanti stimolando il senso etico e di appartenenza ad una comunità. Grazie a questa disciplina si apprende un senso di calma, serenità interiore, controllo e gestione delle emozioni in situazioni estreme come durante una rissa o un’aggressione o semplicemente una situazione conflittuale quotidiana.

Consigli e controindicazioni per la pratica del Kung Fu

Qual è l’età giusta per approcciarsi al Kung – Fu?

Possibilmente sin da piccoli. Il corpo dei bambini è più flessibile e si appresta ad essere plasmato con più facilità. È una disciplina che è praticata in diverse fasi della propria vita. I miei alunni ad esempio comprendono sia bambini di sei anni che adulti di 70 anni. È una disciplina che apporta benefici in diverse fasce d’età e fasi della vita di un individuo.

Ci sono delle controindicazioni nella pratica di questa disciplina?

Le controindicazioni sono solamente legate ad una pratica errata. Chi pratica male è esposto ad infortuni. Questo è il motivo per cui bisogna essere seguiti da un professionista, un esperto qualificato. Non bisogna esagerare nella pratica di determinati esercizi. Bisogna saperli dosare con metodo e disciplina.

Un consiglio che daresti ad un giovane che si approccia per la prima volta a questa disciplina…

Per approcciarsi bisogna innanzitutto verificare che la scuola presso la quale si va a praticare questa disciplina sia qualificata, ossia che abbia istruttori formati anche dal punto di vista estetico e delle relazioni sociali. In questo settore non ci si può assolutamente improvvisare.