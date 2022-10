Latte di cocco, le proprietà e i benefici di questa gustosa bevanda

Delizioso, esotico e piacevolmente dissetante. Stiamo parlando del latte di cocco (da non confondersi con l'acqua di cocco), una bevanda che si ricava dalla polpa bianca fresca della cosiddetta cocus nocifera. Essa, dopo essere stata frantumata con acqua, viene filtrata al fine di eliminare ogni residuo. Si ottiene così un liquido dalla consistenza simile a quella del latte di mucca, ma dal sapore particolarmente dolce e gradevole. Consumato in grandi quantità nei Paesi asiatici e nell'America centro-meridionale, il latte di cocco si è diffuso anche alle nostre latitudini e spesso viene scelto come ingrediente principale per una colazione energizzante anche da chi soffre di intolleranza al lattosio. Scopriamone insieme proprietà e benefici.

Le proprietà del latte di cocco

Il latte di cocco è una bevanda molto calorica (100 grammi, ad esempio, forniscono circa 360 calorie) e pertanto deve essere bevuto con moderazione soprattutto da chi ha problemi di peso. Rispetto al classico latte animale, il latte di cocco presenta diverse differenze. Il quantitativo di proteine, di vitamine e di zuccheri, ad esempio, è inferiore. Superiore, invece, è la quantità di acqua e, di conseguenza la sua digeribilità. Fatta questa premessa, l'alimento è comunque ricco di proprietà benefiche. Contiene infatti fibre, vitamine:

Vitamina C;

Vitamina B1;

Vitamina B6;

Vitamina B3;

Vitamina E.

Sali minerali:

Potassio;

Magnesio;

Fosforo;

Zolfo;

Cloro.

Amminoacidi:

Leucina;

Arginina;

Acido glutammico;

Acido aspartico.

Acidi grassi:

Acido laurico.

I benefici del latte di cocco e le sue controindicazioni

Bere il latte di cocco non significa solo deliziare il palato ma anche fare del bene all'organismo. Infatti i benefici di questa bevanda per l'organismo sono innumerevoli:

Protegge la salute di cuore, reni e cervello : i minerali in esso contenuti, in particolar modo potassio e magnesio, promuovono il benessere di cuore, reni e cervello;

: i minerali in esso contenuti, in particolar modo potassio e magnesio, promuovono il benessere di cuore, reni e cervello; Innalza i livelli di colesterolo HDL : l'acido laurico ha un'azione benefica nei confronti del cosiddetto colesterolo buono, infatti ne incrementa la sua quantità. Ciò si traduce in un effetto preventivo sul rischio cardiovascolare;

: l'acido laurico ha un'azione benefica nei confronti del cosiddetto colesterolo buono, infatti ne incrementa la sua quantità. Ciò si traduce in un effetto preventivo sul rischio cardiovascolare; Combatte germi e virus : merito ancora una volta dell'acido laurico che offre supporto al sistema immunitario;

: merito ancora una volta dell'acido laurico che offre supporto al sistema immunitario; Regolarizza il senso della fame: le fibre aumentano la percezione della sazietà. Allo stesso tempo esse contrastano la stitichezza.

Come abbiamo già visto il latte di cocco, poiché ricco di grassi, deve essere consumato con moderazione dalle persone obese o in sovrappeso. Generalmente privo di importanti controindicazioni, esso va evitato in caso di malassorbimento del fruttosio, colon irritabile e allergia accertata alla frutta secca a guscio.