Mangiare sano senza spendere tanto, ecco come si fa

Mangiare sano è di vitale importanza per mantenerci in salute e lo si può fare senza spendere tanto. A causa della pandemia da coronavirus, il budget economico di molte famiglie si è ridotto. Rinunciare alla qualità degli alimenti che mettiamo a tavola non fa bene. Nutrizionisti come Alex White della British Nutrition Foundation sostengono che, anche se può sembrare una grande sfida, quella di mangiare sano spendendo poco è un obiettivo che si può concretizzare seguendo dei piccoli e preziosi accorgimenti.

Il suo piano alimentare economico prevede soprattutto la riduzione degli sprechi che si fanno comprando quantità di cibo prossime alla scadenza, cibo confezionato o spazzatura.

Come fare una spesa economica per mangiare sano

Il primo passo per evitare gli sprechi e mangiare sano è quello di pianificare una lista di ingredienti utili e finalizzati ad essere abbinati ad un apposito menù settimanale. Esso va studiato bene e senza lasciarsi prendere dall’impulsività. L’ideale sarebbe programmare un menù completo che comprende quei cibi di cui non si può fare a meno in casa. Appartengono a questa categoria riso, pasta, legumi, cereali per la colazione del mattino.

I cibi freschi come carne, pesce e verdure fresche andrebbero comprati solo una volta la settimana. L’ideale sarebbe ridurre il più possibile l’acquisito di cibi congelati e confezionati che conferiscono solo l’illusione di risparmiare. Inoltre, c’è da aggiungere che il cibo confezionato e surgelato ha delle proprietà nutrizionali inferiori rispetto a quelle del cibo fresco.

Quando si fa la lista della spesa si possono prendere in considerazione le offerte. Il suggerimento è effettuare una comparazione dei diversi marchi di un specifico prodotto. Bisogna inoltre stare attenti alle scadenze. Un aiuto concreto per contrastare gli acquisti impulsivi è la spesa on line che permette di tenere sotto controllo il budget che abbiamo a disposizione.

Per risparmiare sulla carne l’ideale è acquistare pezzi interi come un pollo intero, piuttosto che i filetti. Una volta alla settimana la carne può essere sostituita da un pasto a base di legumi o cereali “antichi” che apportano ferro e sostanze preziose come magnesio, zinco, rame e vitamina E. Per la frutta e la verdura bisogna rispettare la stagionalità per risparmiare. Infatti, frutta e verdura di stagione risultano meno costose rispetto a quelle che non sono del periodo dell’acquisto.

Come evitare gli sprechi alimentari

In Italia si stima che tra avanzi del pasto e alimenti lasciati scadere, finiscono in pattumiera circa 2.200.000 tonnellate di cibo ogni anno. Ciò equivale circa a 36,54 chilogrammi a italiano. Eppure non è una missione impossibile evitare questi sprechi in maniera intelligente ed ecosostenibile. Ecco dei semplici e preziosi consigli per evitarli: