Natale detox: depurare il corpo prima delle feste

Natale bussa alla porta ma voi vi sentite gonfi e fuori forma e non siete pronti per affrontare il pranzo delle feste. Nonostante questo 2020 imponga un festeggiamento più sobrio e meno affollato non mancheranno di certo pietanze succulente e prelibatezze golose, un vero tour de force per coronarie e colesterolo. Ma affrontare il tutto con un po' di leggerezza in più è possibile e anche consigliabile. Ecco dunque l'importanza di una mini routine depurativa in grado di liberare il corpo da scorie e tossine accumulate durante tutto l'anno.

In particolare dopo un periodo così faticoso e stressante dal punto di vista emotivo e con ricadute evidenti sul fisico stesso. Se in tanti hanno riscoperto la passione per il fitness casalingo e gli esercizi fai da te, altri invece hanno preferito attendere tempi migliori comodamente acciambellati sul divano. Con tanto di golosità e delizie a portata di mano, trasformando il cibo in un rimedio consolatorio.

Depurarsi prima delle feste, ecco come fare

Non una vera e propria dieta e neppure un regime alimentare ipocalorico e particolarmente restrittivo, ma un momento di pausa da tossine e cibi in grado di appesantire il fisico. Si può affrontare un mini percorso benessere utile per depurare l'organismo, per disintossicarlo dalle scorie accumulate per colpa di uno stile di vita sbagliato e di un'alimentazione scorretta. Ecco giungere in soccorso una pausa detox in previsione dei festeggiamenti natalizi, solo un paio di giorni utili a rinfrescare l'organismo e, perché no, a perdere anche qualche etto. Non aspettatevi un dimagrimento esagerato ma accogliete con entusiasmo l'idea di ripulire il corpo da ciò che lo sta appesantendo, sia fisicamente che mentalmente. Sentirsi più leggeri ed energici aiuta anche la mente stessa, rimettendo ordine negli equilibri interni del corpo.

Un percorso rapido da affrontare per pochi giorni che si avvale della presenza di una serie di combinazioni alimentari salutari, in grado di agevolare una corretta depurazione. Ecco come affrontarla.

Colazione : si inizia la giornata sorseggiando a digiuno un bicchiere di acqua tiepida con succo di un limone, seguito da una macedonia con frutti rossi e blu da mixare con yogurt magro e fiocchi d'avena.

: si inizia la giornata sorseggiando a digiuno un bicchiere di acqua tiepida con succo di un limone, seguito da una macedonia con frutti rossi e blu da mixare con yogurt magro e fiocchi d'avena. Spuntino : una spremuta fresca d'arancia, perfetta per la salute

: una spremuta fresca d'arancia, perfetta per la salute Pranzo : un minestrone leggero senza patate oppure un'insalata di verdura cruda con l'aggiunta di tonno al naturale, mais e condita con succo di limone e spezie.

: un minestrone leggero senza patate oppure un'insalata di verdura cruda con l'aggiunta di tonno al naturale, mais e condita con e spezie. Merenda : frutta secca, meglio se mandorle con l'aggiunta di semi di zucca.

: frutta secca, meglio se mandorle con l'aggiunta di semi di zucca. Cena: riso integrale con verdure saltate oppure una vellutata di ceci.

Questa pausa depurativa è molto breve e si possono sostituire i cibi con prodotti alternativi, ad esempio bevendo tè verde o caffè per colazione con yogurt e frutta fresca. Si può anche sostituire il succo di frutta per merenda con yogurt magro o con un centrifugato di verdure e frutta, impreziosito da qualche fettina di zenzero fresco e curcuma. Per il pranzo e la cena perfetta la sostituzione con il passato di verdure oppure pesce fresco e magro cotto al vapore senza condimenti, se non spezie e aromi.

Alternative efficaci e cibi consigliati

L'acqua non dovrà mai mancare, risorsa essenziale per eliminare le tossine e il fastidioso ristagno di liquidi nel corpo, drenandolo più agevolmente. Meglio preferire frutta e verdura di stagione, in grado di agevolare la diuresi e sgonfiare l'addome, magari da combinare con spezie e aromi per creare centrifugati golosi e sazianti. Spazio a passati, vellutate e minestroni altamente salutari, un vero toccasana contro il freddo di stagione e perfettamente corroboranti. Mettendo da parte tutti quei cibi, quei condimenti e quelle bevande altamente caloriche che potrebbero gravare sulla salute del fegato e dello stomaco, ma lasciando spazio a tisane e infusi detox in grado di attivare il metabolismo. Un po' di meditazione o di mindfullness potranno completare il quadro generale, liberando anche la mente da ansie e angosce, così da riequilibrare il respiro e i pensieri.