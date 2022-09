Un po' di sano sport: ecco come ritornare in forma dopo l’estate

Lo sport arriva in soccorso quando la bilancia fa scattare l'allarme al termine delle vacanze estive. In estate si sa, si vive in maniera libera e tutto è concesso, pure a tavola. Si mangia con sregolatezza sia perché non ci sono gli orari standard, tipici del periodo invernale, sia perché si organizzano diversi aperitivi e cene con gli amici. C’è poi chi va in vacanza in nuove città e cerca di degustare tutto quello che caratterizza le tradizioni culinarie locali avendo a disposizione poco tempo e dunque esagera con qualche portata di troppo. A settembre ci si ritrova improvvisamente a dover fare i conti con qualche chilo in più e con il pensiero di doverlo smaltire. Ed allora cosa fare per tornare in forma?

Attenzione a non farsi prendere dal panico per i chili di troppo

Non riuscire ad alzare la cerniera dei jeans e vedere le asole della camicia che a malapena trattengono il bottone, sono già dei segnali evidenti sul fatto che abbiamo esagerato coi pasti. Attenzione, niente allarmismi e “no” al controllo ossessivo del peso sulla bilancia. In primis occorre armarsi di consapevolezza e pazienza: saranno necessarie almeno due settimane, secondo gli esperti, per riparare al “danno”. Ma cosa occorre fare per mettersi in riga?

Attività fisica: alleata per il ritorno alla forma ideale

Come sempre gli esperti del settore sono pronti nel confermare che una sana alimentazione unita ad un allenamento costante sono due alleati fondamentali assieme a tanta buona volontà. A questo punto in molti si chiedono come scegliere l’attività sportiva ideale. Un consulto dal medico di base o da un medico dello sport non sono da escludere, specialmente se ci sono patologie in corso o si notano dei fastidi assenti fino a poco tempo prima. Se non sussistono problemi e si può scegliere liberamente, le vie sono tante: bici, corsa, allenamento in palestra, nuoto, tanto per fare alcuni esempi. L’importante è dedicarsi a queste attività tre volte a settimana o anche due.

I benefici della bici e della corsa

Se non sapete cosa scegliere o comunque non avete una passione particolare verso le attività sportive ecco un’illustrazione sui benefici da poter trarre da alcuni sport. Partiamo dalla bici. Il ciclismo è una tra le attività maggiormente indicate per perdere peso: un’ora di pedalata a buon ritmo consente infatti di bruciare circa 500 calorie. Inoltre questo sport, come del resto tutti gli altri, ha l’effetto di stimolare la produzione di endorfine, i cosiddetti ormoni della felicità che abbassano i livelli di stress e ansia. Ma il ciclismo tra i vari benefici ne ha uno in particolare, ovvero quello di proteggere il cuore. Il muscolo cardiaco con un graduale allenamento diventa più forte e in grado di sostenere man mano una maggiore fatica. La bici non vi appassiona? C’è l’alternativa della corsetta. Anche in questo modo potranno essere smaltiti i chili di troppo per effetto dell’accelerazione del metabolismo. E come accade con la bici i muscoli del cuore avranno l’effetto di rafforzarsi consentendo ogni giorno che passa qualche minuto in più di allenamento. Inoltre con la corsa c’è sempre la possibilità di scegliere luoghi nuovi ed evitare quindi il rischio di annoiarsi.

Palestra o nuoto?

Oltre alla bici e alla corsa tra le attività fisiche più gettonate ci sono la palestra e il nuoto. Iscriversi in palestra non sempre è una scelta facile quando si è pigri. L’idea di mettersi al lavoro con gli attrezzi spesse volte scoraggia. Nulla di più sbagliato. Dopo appena due settimane di allenamento i risultati a livello fisico iniziano a farsi notare innescando tra mente e corpo un meccanismo di benessere che viene alimentato con i successivi allenamenti. Sarà l’istruttore ovviamente a decidere cosa è giusto e cosa no per il potenziamento muscolare e metabolico di ogni persona. La palestra inoltre rappresenta anche un luogo di aggregazione e questo sicuramente ha l’effetto di tenere lontani pigrizia e stanchezza. Non volete andare in palestra? E allora la scelta potrà ricadere anche sullo sport da praticare in casa grazie alle app e agli appuntamenti in streaming con gli istruttori. Si parla invece di sport completo quando si fa riferimento al nuoto. Un’attività che fa lavorare tutti i muscoli del corpo. Si tratta di uno sport che può essere svolto a tutte le età con il vantaggio di non faticare troppo o rischiare infortuni (come può accadere ad esempio con la bici). Questo perché l’acqua rende il corpo più leggero e ne facilita i movimenti. Si bruciano tante calorie, circa 600 in un’ora, si accelera il metabolismo e si tonificano i muscoli. Insomma, di fronte all’obiettivo del dimagrimento le scelte sullo sport sono diverse. Occorrerà scegliere quello più appropriato alle proprie attitudini e armarsi di buona volontà.