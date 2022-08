Ricette con i peperoni, il superfood dell'estate

Nome in codice Capsicum annuum L., meglio noto come peperone è la verdura più classica ed estiva di sempre. Dalle tonalità vivaci, allegre, solari, è una pianta originaria del continente americano meridionale e delle Antille, parte integrante della famiglia delle Solanacee. Il suo arrivo in Europa lo si deve alle navigazioni e importazioni spagnole e portoghesi, insieme al pomodoro. Il nome originario rimanda all'immagine di un contenitore in grado di racchiudere i semi, mentre la forma è variabile da conica a prisma, ad allungata a sferica. La superficie può apparire sia liscia che ruvida, come il sapore, da dolce ad acre passando per il piccante peperoncino, parte integrante della stessa famiglia.

Ma a differenziarli è la presenza della capsaicina, che determina il grado di piccantezza. Nasce e cresce in estate e si può consumare sia crudo che cotto, ma alcune persone faticano a digerirlo per via del rivestimento di cellulosa oltre che per la presenza della solanina che può rendere indigesta la pietanza stessa, anche se i quantitativi risultano inferiori nei prodotti con maturazione corretta e stagionale. Per questo è importante acquistarlo e degustarlo in estate, preferendo il peperone dalla colorazione rossa.

Peperone, proprietà e benefici

Per quanto possa sembrare inconsueto il peperone è ricchissimo di acqua, pari a 92 grammi circa per 100 grammi di prodotto. Contiene pochissimi grassi, un sufficiente quantitativo di carboidrati e zuccheri (4,20 grammi), ma anche un valido quantitativo di fibre e proteine. Il vero beneficio dato dalla sua assunzione risiede nel grande apporto di sali minerali, in particolare potassio e fosforo, seguiti da sodio, calcio e ferro. Contiene piccoli quantitativi di vitamine B1,B2 e B3 ma è una ricarica eccezionale di vitamina A e, in particolare, vitamina C.

Ed è questo il grande valore del peperone, perché offre un apporto di vitamina C quattro volte maggiore rispetto a quello contenuto negli agrumi. Migliorando così la resistenza alle infezioni, potenziando il sistema immunitario, irrobustendo i muscoli e favorendo un buon assorbimento del ferro. Un aiuto fondamentale contro i radicali liberi, grazie alle innegabili proprietà antiossidanti. Inoltre le sostanze contenute contribuisco a inibire alcune forme cancerogene, rallentando al contempo l'invecchiamento cellulare e del cervello. Per un migliore assorbimento è importante degustarlo crudo e condito nel modo più adatto, così da aumentarne la digeribilità.

Peperone, ricette e suggerimenti di cottura

Per assorbire tutte le proprietà dei peperoni è necessario prepararli nel modo giusto, sia per quanto riguarda il condimento che il fattore digeribilità. Per mangiarli crudi o cotti è necessario eliminare il picciolo e i semi, contenenti flavina responsabile del senso di pesantezza. Ma anche rimuovendo la pelle, bollendo i peperoni per un minuto per poi immergerli in acqua ghiacciata, procedimento utile per sbucciarli più facilmente. Oppure in padella attraverso un'adeguata cottura utile ad ammorbidire la buccia ed eliminarla, insieme ai semi. Senza privarli dell'acqua necessaria per una migliore digestione. Oppure aggiungendo aceto o limone durante la cottura. Sono poco calorici, poco zuccherati, per questo molto indicati anche per i diabetici, inoltre favoriscono un buon transito intestinale ma è meglio moderarne il consumo in caso di gastrite e colite. Ecco le ricette più interessanti.

peperoni marinati . Tagliare i peperoni eliminando picciolo e semi, lavarli e grigliarli o cuocerli in forno per circa 30 minuti. Per eliminare la pelle basta inserirli in sacchetto trasparente per alimenti, la condensa la renderà più morbida e facile da rimuovere. Preparare la marinatura con olio extravergine, succo di limone, sale, pepe, aglio, prezzemolo tritato e un goccio di aceto balsamico. Si possono impiattare e condire con la marinatura oppure basta sistemarli in una ciotola capiente di ceramica, irrorandoli con il succo creato e lasciarli riposare coperti in frigorifero prima di servirli;

. Tagliare i peperoni eliminando picciolo e semi, lavarli e grigliarli o cuocerli in forno per circa 30 minuti. Per eliminare la pelle basta inserirli in sacchetto trasparente per alimenti, la condensa la renderà più morbida e facile da rimuovere. Preparare la marinatura con olio extravergine, succo di limone, sale, pepe, aglio, prezzemolo tritato e un goccio di aceto balsamico. Si possono impiattare e condire con la marinatura oppure basta sistemarli in una ciotola capiente di ceramica, irrorandoli con il succo creato e lasciarli riposare coperti in frigorifero prima di servirli; bruschetta , un antipasto estivo perfetto, si preparano seguendo le indicazioni per la spellatura della buccia, poi si tagliano a striscioline sottili. A parte si abbrustoliscono in padella le fette di pane raffermo, affettando sottilmente l’aglio, pulendo capperi e olive. Basta disporre il pane sul tagliere, seguito dai peperoni e il resto degli ingredienti e completare a piacere con timo fresco oppure basilico fresco e cipolla rossa cruda;

, un antipasto estivo perfetto, si preparano seguendo le indicazioni per la spellatura della buccia, poi si tagliano a striscioline sottili. A parte si abbrustoliscono in padella le fette di pane raffermo, affettando sottilmente l’aglio, pulendo capperi e olive. Basta disporre il pane sul tagliere, seguito dai peperoni e il resto degli ingredienti e completare a piacere con timo fresco oppure basilico fresco e cipolla rossa cruda; peperoni ripieni , facili da preparare basta lavare i peperoni per poi tagliarli a metà, partendo dal picciolo verso il basso, eliminando semi e fibre interne. A parte va realizzato il ripieno tritando e amalgamando del tonno con capperi, pane, pomodori a pezzetti e aglio. Farcire i peperoni e irrorare con olio, un trito di prezzemolo e sale. In alternativa è possibile creare una farcitura con la carne trita, oppure con verdure e formaggio per una soluzione veg. Si possono utilizzare tutte le tipologie di peperone e nelle varie forme;

, facili da preparare basta lavare i peperoni per poi tagliarli a metà, partendo dal picciolo verso il basso, eliminando semi e fibre interne. A parte va realizzato il ripieno tritando e amalgamando del tonno con capperi, pane, pomodori a pezzetti e aglio. Farcire i peperoni e irrorare con olio, un trito di prezzemolo e sale. In alternativa è possibile creare una farcitura con la carne trita, oppure con verdure e formaggio per una soluzione veg. Si possono utilizzare tutte le tipologie di peperone e nelle varie forme; peperoni con il pollo , un classico senza tempo basta preparare i peperoni lavandoli, pulendoli e tagliandoli a strisce. In padella si lasciano cuocere i bocconcini di pollo, rosolandoli con olio e poca acqua, a metà cottura si sfuma con poco vino. Si completa con i peperoni, della cipolla tagliata sottile, polpa di pomodoro e a piacere dei capperi, rabboccando con poca acqua e proseguendo fino a cottura ultimata, protetti da un coperchio;

, un classico senza tempo basta preparare i peperoni lavandoli, pulendoli e tagliandoli a strisce. In padella si lasciano cuocere i bocconcini di pollo, rosolandoli con olio e poca acqua, a metà cottura si sfuma con poco vino. Si completa con i peperoni, della cipolla tagliata sottile, polpa di pomodoro e a piacere dei capperi, rabboccando con poca acqua e proseguendo fino a cottura ultimata, protetti da un coperchio; peperoni con la pasta, basta preparare un sugo classico al pomodoro con cipolla e basilico per poi aggiungere i peperoni in cottura personalizzando con olive, capperi o creando una crema con la ricotta fresca, insaporendo con pepe e sale.

La ricetta estiva del gazpacho

Tipico della Spagna si serve e consuma freddo. Per un gustoso gazpacho basta utilizzare 500 grammi di polpa di pomodoro pronta, qualche peperone privato della pelle, pane raffermo, cipolla cruda e cetrioli. Si lascia ammorbidire il tutto con un goccio di aceto. A parte si mescola l'olio con il succo di limone, sale e pepe q.b., due spicchi d'aglio, prezzemolo e basilico tritato. Si uniscono le varie parti e si frulla per amalgamarle, lasciando riposare in frigo per almeno un'ora prima di servire. Si impiatta accompagnato da piccoli crostini di pane tostato, pepe, un filo d'olio, cubetti di ghiaccio a piacere, pezzetti di cetriolo e peperone, tocchetti di uova sode. Il segreto è filtrare perfettamente il succo con un colino per una zuppa fredda cremosa, senza semi e pellicine, da proporre come antipasto rinfrescante.

I peperoni sono l'ingrediente perfetto per ogni ricetta, basta preparali come indicato così da risultare più digeribili per poi utilizzarli su pizze, torte salate, con il pesce. Creando creme, salse, un pesto alternativo, frittate, spiedini veg, polpette, ma anche risotti e tutto ciò che la fantasia può suggerire.