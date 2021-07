Scrub per una pelle tonica a 60 anni: rimedi naturali

Over 60 e pelle: un problema che aumenta con il passare del tempo, per i naturali cambiamenti dell'organismo, ma anche legato agli scombussolamenti ormonali, agli agenti atmosferici e al clima. Basti pensare all'esposizione al sole o, ancora, alla menopausa: con il rilascio inferiore di estrogeni, la cute purtroppo ne risente.



Per questa ragione, i senior dovrebbero averne cura con costanza. Non solo pulizia e beauty routine quotidiana ma anche massaggi, creme e, in particolare, scrub ed esfoliazione. La pelle del viso è sicuramente quella più colpita, per questo è indispensabile affidarsi a strategie e rimedi precisi per rassodarla, rivitalizzarla rendendola luminosa al contempo.

In aiuto della cute possono accorrere le buone abitudini di sempre, quali una sana alimentazione e una valida idratazione. Ma anche l'assunzione di cibi anti-age in grado di contrastare l'azione nefasta dei radicali liberi, senza dimenticare la beauty routine giornaliera. Attenzioni, cure, massaggi, prodotti delicati ma efficaci in grado di detergere senza aggredire il pH naturale. A partire dall'eliminazione delle cellule morte, il classico scrub da effettuare con cura per una rinnovata luminosità.

Scrub per la pelle, idee e soluzioni

Uno stile di vita frentico, un'alimentazione sbilanciata e l'assunzione di vari medicinali possono incidere sulla salute della pelle. La cute potrebbe risultare poco tonica, spenta e piena di impurità, per questo motivo uno scrub mirato potrebbe agevolare il recupero della luminosità persa, favorendo una riattivazione della microcircolazione e del benessere cellulare.





Ma quali prodotti scegliere per proteggere la pelle degli over 60? Dalla detersione classica con acqua tiepda o fredda, passando per i rimedi naturali, ecco qualche consiglio:

Miele e tè verde : il tè verde è un valido antiossidante, per questo è perfetto per uno scrub casalingo, basta prepararlo come di consueto utilizzando il prodotto in foglie, molto più intenso ed efficace delle bustine. In una ciotola versate dello zucchero, meglio se di canna, raggiungendo la metà della stessa, mescolando il tutto con un cucchiaino di tè verde. Amalgamate con cura e completate con un cucchiaino di miele, così da ottenere un composto denso e granuloso. Stendete sulla pelle appena lavata con movimenti circolari ma delicati, dopo quindici minuti pulite con un panno pulito e umido, risciacquate con acqua fredda;

Olio e zucchero : si tratta di una soluzione rinvigorente, si può scegliere l'olio extravergine di oliva oppure di mandorle o anche di cocco: la pelle over 60 ha infatti bisogno di nutrimento. L'olio lenisce e ammorbidisce una cute che tende a seccarsi, uno scrub di questo tipo è un vero toccasana. Basta mescolare un cucchiaino di zucchero con tre cucchiai di olio e due di miele, per poi massaggiare sul viso con un movimento circolare, efficace ma delicato. Si procedere con la posa e il risciacquo, come giù illustrato;

Scrub per i piedi: una zona sicuramente ostica da trattare, che soffre l'avanzare del tempo e la presenza di cure sommarie. Basta prepararlo mescolando due cucchiai di sale grosso con un cucchiaino di miele e uno di olio extravergine di oliva. Completando il tutto con alcune gocce di olio essenziale alla menta, rinfrescante e benefico. Dopo un pediluvio veloce, utile per ammorbidire la pelle, si procedere massaggiando i piedi con il composto. Dieci minuti possono bastare per eliminare la cute secca, per passare al risciacquo e all'applicazione di una crema idratante.

Come agevolare il benessere cutaneo

La pelle over 60 necessita di maggiori attenzioni, a partire dalla scelta dei prodotti per la detersione e l'idratazione: creme e lozioni delicate, naturali, in grado di rimuovere le impurità e ravvivare l'epidermide, ma con estrema delicatezza. Il tutto supportato da uno stile di vita maggiormente dinamico a base di sport e attività fisica, scelte necessarie per una migliore fluidità dei movimenti contro la sedentarietà. Efficaci per mantenere la tonicità muscolare, che influisce sull'elasticità della cute. E si possono scegliere anche discipline mirate, come lo yoga facciale.

Stop alle cattive abitudini e via libera a scelte più sane, come un'alimentazione priva di grassi, zuccheri e prodotti raffinati, ma ricca di alimenti antiossidanti come bacche, verdura, frutta e frutta secca, cioccolato fondente, legumi, proteine vegetali e tanta acqua. La disidratazione è la prima causa di pelle cadente, poco tonica e impura.