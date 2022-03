Sedano rapa, l’ortaggio dal potere antiossidante e afrodisiaco

Il sedano rapa, noto anche come sedano di Verona, è un ortaggio poco diffuso in Italia. Appartiene come al sedano alla famiglia delle piante Apiaceae. Possiede tante proprietà nutrizionali da non sottovalutare. Può essere considerato un grande alleato per la dieta dimagrante e per contrastare la cellulite in quanto svolge un’azione anti disintossicante e drenante preziosa. Molto utilizzato come spezza fame e ingrediente per insalate ricche e altamente salutari.

Il suo sapore delicato e dolce ricorda quello del sedano. La sua pianta originariamente veniva utilizzata nella medicina popolare che ne sfruttava le sue proprietà toniche, stimolanti e afrodisiache. Le parti più utilizzate sono le radici, le foglie e i semi

Quali sono i benefici del sedano rapa

Questo ortaggio è ricco di vitamine di cui la vitamina C, K, i folati, i flavonoidi e le cumarine. Svolge una potente azione antiossidante e anti-aging, oltre a contribuire a rafforzare l’organismo e il suo sistema immunitario rendendoli vigorosi nel contrastare l’attacco di batteri e virus durante la stagione fredda. Il suo contenuto è per il 90 % costituito da acqua. Questa sua caratteristica lo rende un ingrediente prezioso nelle diete ipocaloriche. Fornisce all’organismo grandi quantità di sali minerali come potassio, calcio, sodio e fosforo.

Scopriamo insieme le ragioni per cui il sedano rapa è un valido alleato di benessere per il nostro organismo:

previene le malattie da raffreddamento: grazie al suo elevato contenuto di vitamina C è un valido aiuto nella stagione invernale perché mantiene elevata la risposta immunitaria;

è un valido aiuto nella stagione invernale perché mantiene elevata la risposta immunitaria; contrasta la perdita dei capelli: fonte di antiossidanti previene la formazione dei radicali liberi mantenendo la chioma folta e vitale. È un ottimo rimedio anche nel prevenire la comparsa delle rughe al fine di mantenere la pelle tonica e giovane, più a lungo;

previene la formazione dei radicali liberi mantenendo la chioma folta e vitale. È un ottimo rimedio anche nel prevenire la comparsa delle rughe al fine di mantenere la pelle tonica e giovane, più a lungo; antidolorifico naturale: questo ortaggio contiene il 3-n-butilftalide (BuPh), un composto che è in grado di alleviare il dolore quando si soffre di problemi muscolari, artriti e reumatismi ;

; promuove la fertilità: la sua attività antiossidante è un aiuto nella produzione di testosterone . Ottimo regolarizzatore del ciclo mestruale nelle donne;

. Ottimo regolarizzatore del ciclo mestruale nelle donne; aiuta a dimagrire: essendo composto per la maggior parte da acqua, dona un elevato senso di sazietà. Svolge un’azione diuretica e drenante che aiuta a combattere efficacemente la ritenzione idrica . Utile nel trattamento delle cistiti lievi perché aiuta a depurare e disinfettare la vescica e i reni;

. Utile nel trattamento delle cistiti lievi perché aiuta a depurare e disinfettare la vescica e i reni; riduce il colesterolo cattivo nel sangue: la cumarina in essa contenuta è una sostanza antiossidante che abbassa la massa grassa e abbassa i livelli di trigliceridi nel sistema cardiocircolatorio:

in essa contenuta è una sostanza antiossidante che abbassa la massa grassa e abbassa i livelli di trigliceridi nel sistema cardiocircolatorio: rende le ossa forti: apporta all’organismo un’ottima quantità di calcio che serve per contrastare l’osteoporosi e per mantenere forti e sani i denti;

e per mantenere forti e sani i denti; regola l’attività intestinale: per il suo contenuto di fibre è consigliato il suo consumo a chi soffre di stipsi e stitichezza cronica al fine di disintossicare l’organismo da tossine e scorie pericolose.

Sedano rapa, usi e controindicazioni

Il sedano rapa risulta un ortaggio molto versatile protagonista di molte ricette gustose e creative. Può essere mangiato crudo in insalate abbinato ad altri ortaggi come barbabietola o porri. Ideale è consumato come snack salutare a metà mattinata o nel pomeriggio.

Mangiato crudo mantiene elevate le sue proprietà nutrizionali. Può essere bollito, cotto in padella o al forno. Usato in molti smoothies, in zuppe e vellutate. Il consumo elevato può comportare fotosensibilizzazione della pelle. È bandito dal regime alimentare delle donne in gravidanza perché potrebbe causare contrazioni uterine premature.