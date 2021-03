Stress e didattica a distanza, come affrontarla a ogni età

La famigerata Dad (acronimo che significa, appunto, Didattica a Distanza) è ormai una realtà consolidata per la maggior parte degli studenti e dei docenti italiani. Una modalità di far lezione che, se da una parte ha permesso di non interrompere completamente il percorso di crescita e apprendimento dei ragazzi, dall’altra ha costretto i protagonisti della scuola a confrontarsi con dinamiche e approcci comunicativi poco sperimentati in precedenza.

Tra i suoi “effetti collaterali”, si assiste all’accumulo di una forte carica di stress, sia da parte dei discenti, che faticano significativamente a calibrare i propri ritmi di vita con la Dad, che da parte degli insegnanti che, talvolta, lamentano un aumento significativo del loro carico di lavoro, in assenza peraltro di feedback circa il gradimento delle lezioni. Il rischio di burnout è dunque dietro l’angolo.

La generazione Z, stirpe di nativi digitali, non ha avuto difficoltà ad utilizzare software come Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom e le altre principali piattaforme adottate per l’e-learning, ma le ricadute psicologiche della pandemia, che ha impedito il rientro tra i banchi, non possono essere trascurate.

La scuola in presenza, amata o odiata che fosse, ha sempre rappresentato un luogo di aggregazione, di socialità, di relazione e ha favorito il senso di comunità: una palestra di vita per ragazzi intenti alla costruzione della propria identità sociale, che ora si trovano spaesati, disorientati e scossi.

Didattica a distanza, come arginare lo stress

Stress, ansia e carenza di concentrazione sembrano essere i principali sintomi disfunzionali della didattica a distanza, con una prevalenza di ricadute depressive nelle ragazze, mentre i ragazzi tendono ad essere più aggressivi, arrabbiati e oppositivi. Ci sono però alcuni accorgimenti che, se adottati correttamente, possono arginare questa situazione di disagio, solitudine e isolamento.