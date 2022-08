Tutti i benefici del nuoto, uno degli sport più completi per corpo e mente

Tra tutti gli sport che si possono praticare, il nuoto è senza dubbio uno dei più completi in assoluto. Questo perché per nuotare è necessario utilizzare quasi tutti i muscoli e l’acqua costituisce un campo d’allenamento d’eccezione. Quando siamo immersi infatti, la percezione del nostro peso si dimezza perché è proprio l’acqua a sorreggerci. Questa condizione permette anche a chi è meno allenato, di potersi gradualmente allenare senza rischiare infortuni o affaticamenti. Per avere il massimo dei benefici è però importante ricordare che sia al mare che in piscina, è fondamentale praticarlo almeno due volte a settimana.

A cosa fa bene nuotare?

Moltissimi sono i benefici di chi decide di scegliere il nuoto come sport o chi comunque decide di allenarsi in acqua.

È uno sport che minimizza i rischi. L’acqua infatti, permette di lavorare in assenza di gravità quasi azzerando il rischio di traumi, che invece possono accadere in altri sport.

Il nuoto per i bambini

Tantissimi anche i benefici che il nuoto apporta alla salute dei bambini: rafforza la muscolatura, irrobustisce le ossa e serve a prevenire la scoliosi. Ma oltre a quelli fisici, l’attività sportiva in acqua aiuta, a migliorare le capacità cognitive, la concentrazione e perfino l’autostima dei più piccoli. Per questo motivo è importante che tuttti i bambini seguino corsi per imparare a nuotare cominciando già dalla tenera età.

Il nuoto combatte l’insonnia e… allunga la vita

Oltre ai benefici di cui abbiamo già parlato ce ne sono anche altri molto importanti come per chi ad esempio soffre d'insonnia. Il nuoto è un alleato per dormire meglio e migliorare, così, anche l’equilibrio psicologico.

Le statistiche parlano chiaro, i nuotatori tendono ad essere più longevi rispetto a coloro che non praticano questo sport. Alcuni esperti della University of South Carolina hanno dimostrato che nuotare riduce il rischio di morte prematura del 50%.

