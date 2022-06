Yogurt, proprietà e benefici di uno degli alimenti più amati

Sano, gustoso e versatile. Stiamo parlando dello yogurt, un alimento che deriva dalla fermentazione del latte ad opera di alcuni batteri appartenenti al genere Lactobacillus e Streptococcus. Con il termine fermentazione si indica una particolare reazione chimica che, in assenza di ossigeno, viene innescata da lieviti, enzimi o batteri. In particolare lo yogurt è l'esito della cosiddetta "fermentazione lattica". I lattobacilli (Lactobacillus delbrueckii bulgaricus, Streptococcus salivarius) lavorano in sinergia per produrre l'acido lattico. Con quest'ultimo reagiscono le proteine presenti nel latte; in un primo momento si rompono e poi si ricombinano in una forma diversa per dar vita allo yogurt. A seconda delle esigenze e dei propri gusti è possibile scegliere fra diverse tipologie di yogurt presenti in commercio:

Bianco

Magro

Alla frutta

Greco

Spesso si pensa, erroneamente, che questo alimento faccia parte dei probiotici, ossia una particolare categoria di fermenti lattici fondamentali per la salute intestinale e del sistema immunitario. In realtà i batteri normalmente presenti nello yogurt non raggiungono l'intestino in quanto muoiono dopo essere entrati in contatto con i succhi gastrici. Scopriamo ora quali sono le proprietà e i benefici che lo caratterizzano.

Yogurt, un po' di storia

Le origini dello yogurt affondano le radici nell'antichità. Si ritiene che fu scoperto in maniera del tutto casuale dai popoli nomadi dell'Asia che solevano conservare il latte ottenuto dalla mungitura degli animali all'interno di sacchi o di otri. Questi ultimi si ottenevano lavorando la pelle ed anche gli stomaci dei mammiferi. Ben presto i popoli nomadi si accorsero che, per via dell'esposizione a fonti di calore e a causa della contaminazione da parte dei microrganismi, il latte subiva un processo di fermentazione e si trasformava nel nostro comune yogurt. Dello stesso si scoprirono gli innumerevoli benefici per la salute e dunque, alla luce di ciò, i pastori turchi decisero di produrlo e di esportarlo. Fu così che esso giunse presso i Fenici e gli Egizi che, a loro volta, lo fecero conoscere ai Greci e ai Romani. In molti trattati medici dell'epoca venivano elogiati i suoi effetti positivi sul benessere del fegato e dello stomaco.

Le virtù dello yogurt furono confermate dagli studi effettuati agli inizi del XX secolo dal microbiologo Grigorov e dall'immunologo Mečnikov. Il primo individuò e isolò il Lactobacillus bulgaricus. Il secondo, invece, illustrò la capacità dei lattobacilli e dei fermenti lattici di contrastare l'invecchiamento e di prevenire i disturbi intestinali.

Le proprietà dello yogurt

Lo yogurt è un vero e proprio alleato della salute. Basti pensare che 100 grammi forniscono una serie di elementi preziosi, fra cui vitamine liposolubili:

Vitamina A

Vitamina E

Vitamina K

Le vitamine idrosolubili:

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B3

Vitamina B6

I sali minerali:

Calcio

Magnesio

Fosforo

Zinco

Ferro

Iodio

Selenio

Manganese

Rame

Potassio

I benefici dello yogurt

Abbiamo già parlato dell'importanza dei lattobacilli e dei fermenti lattici per la salute dell'intestino. Un vasetto di yogurt, se assunto con continuità, è in grado di riequilibrare la flora intestinale. I benefici che ne conseguono sono concreti: la digestione è facilitata, i disturbi gastrointestinali sono ridotti, così come le infezioni urinarie e vaginali.

Un intestino in forma si traduce in un sistema immunitario più efficiente. Ad essere rafforzati sono anche i muscoli grazie alla presenza di proteine contenenti tutti gli amminoacidi essenziali. L'elevata percentuale di calcio, poi, contribuisce a mantenere le ossa forti e a proteggerle dall'osteoporosi, un disturbo che colpisce prevalentemente il sesso femminile.

Non meno importante è il ruolo svolto dal potassio che, contrastando il sodio in eccesso, si rivela particolarmete utile in caso di ipertensione arteriosa. A beneficiare di questo alimento, infine, è la pelle. Con esso, infatti, si possono preparare maschere viso idratanti, tonificanti e purificanti indicate anche per la cute più reattiva.

Esiste una tipologia di yogurt adatta a tutti. Gli intolleranti al lattosio devono optare per prodotti privi di questo zucchero. A chi è a dieta o in sovrappeso è consigliato scegliere versioni light che non contemplano l'aggiunta di zuccheri e di frutta. I soggetti con intestino particolarmente sensibile devono consumare lo yogurt con moderazione poiché esso può causare diarrea.