Scappano dai carabinieri con l'auto a noleggio: quattro arresti in poche ore

Quattro persone in manette. Le hanno arrestate mercoledì pomeriggio durante il controllo del territorio e l'attività di prevenzione i Carabinieri della Compagnia di Rho tra il loro Comune, quello di Garbagnate Milanese e Senago, controllo del territorio che ha visto impegnati i militari in servizi straordinari di prevenzione e contrasto ai reati predatori e allo spaccio di stupefacenti.

I primi a finire nei guai sono stati due pregiudicati marocchini di 36 e 37 anni fermati a Rho dai militari della Stazione di Arese per resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere, ricettazione e detenzione di stupefacenti. Sorpresi a bordo di un'auto a noleggio poi risultata rubata, alla vista della pattuglia i due non si sono fermati all'alt e sono scappati, ingaggiando un inseguimento per le vie di Arese, Bollate e Baranzate conclusosi a Rho grazie anche all'intervento del Radiomobile. Bloccati e perquisiti, avevano due coltelli, circa 45 grammi di cocaina e 1.650 euro in contanti. Sempre nel pomeriggio a Garbagnate Milanese, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, un romeno di 48 anni che, ubriaco, stava molestando clienti e gestori di un bar-tabacchi. L'uomo ha tentato di aggredire i militari.

A Senago, nell'ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga nel Parco delle Groane, i Carabinieri della Stazione di Cesate hanno bloccato un marocchino di 25 anni,

irregolare e senza fissa dimora, sorpreso subito dopo una cessione di stupefacente mentre fuggiva nella vegetazione: aveva in un borsello 11 dosi di cocaina (oltre 8 grammi), 4 involucri di hashish e 536 euro in contanti.