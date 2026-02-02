Chi è Rebecca Passler, la biatleta azzurra trovata positiva al doping alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Il primo caso di doping scuote i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, quando mancano pochi giorni all’inizio della kermesse a cinque cerchi. Sotto accusa è finita Rebecca Passler, 24enne di Anterselva, convocata per far parte della selezione azzurra nelle gare di biathlon. La biatleta è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell’aromatasi di terza generazione utilizzato principalmente per trattare il tumore al seno ormono-dipendente nelle donne in post-menopausa. In pratica la stessa sostanza che nel 2017 costò una squalifica di due mesi alla tennista Sara Errani. Al momento Rebecca Passler è stata sospesa in via cautelare e almeno per questa edizione sarà costretta a rinunciare al sogno olimpico. Scopriamo chi è la biatleta azzurra.

Chi è Rebecca Passler

Nata a Brunico nel 2001, anche lei proviene dalla valle di Anterselva, come Dorothea Wierer. Si tratta di una nipote d’arte, visto che suo è zio Johann Passler, vincitore di due bronzi olimpici (a Calgary ‘88 quando fu il primo azzurro sul podio a cinque cerchi nel biathlon) e quattro medaglie iridate (tra cui un doppio oro in staffetta). Fuori dalle competizioni ama trascorrere il tempo libero con gli amici e godersi le vacanze. Ha una grande passione par la cura estetica del corpo e tra gli hobby che predilige ci sono la nail art e i messaggi.

Gli inizi sugli sci a otto anni seguendo le orme della sorella maggiore Greta. Ha ottenuto buoni risultati soprattutto in campo giovanile. Ha vinto la medaglia d’argento nell’individuale e nella staffetta ai Mondiali di giovanili di Lenzerheide 2020. Ai Mondiali di Soldier Hollow nel 2022, ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta e l’argento nella Sprint.L'esordio in Coppa del Mondo, a novembre 2021, in Svezia a Ostersund, classificandosi al 94° posto nell’individuale. Inoltre aveva iniziato l’avvicinamento a Milano-Cortina centrando i suoi migliori risultati a livello individuale. Cioè undicesima a Annecy-Le Grand Bornand e alla sprint di Oberhof in Turingia.

Rebecca Passler è una delle cinque componenti della squadra femminile di biathlon, che oltre a lei comprende anche Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara ed Hannah Auchentaller. Sarebbe stata per lei la prima esperienza olimpica.