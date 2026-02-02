Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Sci

Chi è Rebecca Passler, la biatleta azzurra trovata positiva al doping alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Era una delle cinque biatlete convocate per i Giochi invernali. Si tratta di una nipote d’arte. Suo zio è Johann Passler, vincitore di due medaglie olimpiche a Calgary ‘88

Chi è Rebecca Passler, la biatleta azzurra trovata positiva al doping alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
00:00 00:00

Il primo caso di doping scuote i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, quando mancano pochi giorni all’inizio della kermesse a cinque cerchi. Sotto accusa è finita Rebecca Passler, 24enne di Anterselva, convocata per far parte della selezione azzurra nelle gare di biathlon. La biatleta è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell’aromatasi di terza generazione utilizzato principalmente per trattare il tumore al seno ormono-dipendente nelle donne in post-menopausa. In pratica la stessa sostanza che nel 2017 costò una squalifica di due mesi alla tennista Sara Errani. Al momento Rebecca Passler è stata sospesa in via cautelare e almeno per questa edizione sarà costretta a rinunciare al sogno olimpico. Scopriamo chi è la biatleta azzurra.

Primo caso di doping a Milano Cortina: positiva l’azzurra Rebecca Passler del biathlon

Chi è Rebecca Passler

Nata a Brunico nel 2001, anche lei proviene dalla valle di Anterselva, come Dorothea Wierer. Si tratta di una nipote d’arte, visto che suo è zio Johann Passler, vincitore di due bronzi olimpici (a Calgary ‘88 quando fu il primo azzurro sul podio a cinque cerchi nel biathlon) e quattro medaglie iridate (tra cui un doppio oro in staffetta). Fuori dalle competizioni ama trascorrere il tempo libero con gli amici e godersi le vacanze. Ha una grande passione par la cura estetica del corpo e tra gli hobby che predilige ci sono la nail art e i messaggi.

Gli inizi sugli sci a otto anni seguendo le orme della sorella maggiore Greta. Ha ottenuto buoni risultati soprattutto in campo giovanile. Ha vinto la medaglia d’argento nell’individuale e nella staffetta ai Mondiali di giovanili di Lenzerheide 2020. Ai Mondiali di Soldier Hollow nel 2022, ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta e l’argento nella Sprint.L'esordio in Coppa del Mondo, a novembre 2021, in Svezia a Ostersund, classificandosi al 94° posto nell’individuale. Inoltre aveva iniziato l’avvicinamento a Milano-Cortina centrando i suoi migliori risultati a livello individuale. Cioè undicesima a Annecy-Le Grand Bornand e alla sprint di Oberhof in Turingia.

Rebecca Passler è una delle cinque componenti della squadra femminile di biathlon, che oltre a lei comprende anche Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara ed Hannah Auchentaller. Sarebbe stata per lei la prima esperienza olimpica.

Cos’è il letrozolo trovato nel sangue di Rebecca Passler

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica