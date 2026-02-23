Partito il conto alla rovescia per le Paralimpiadi

Finiti i Giochi, se ne fanno altri: mancano solo 11 giorni rimasti all'inizio delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con l’arrivo della Fiamma Paralimpica in Italia già domani. Così, alle Torre Allianz di Milano che sarà per l’occasione Casa Italia, è stato festeggiato il ventennale della partnership del Gruppo con un evento intitolato “Passione senza limiti”, uno slogan che spiega tutto. E che lancia anche il programma del viaggio della Fiamma Paralimpica in giro per il nostro Paese.

Tra i presenti c'erano il Presidente dell'IPC Andrew Parsons e Giovanni Malagò, capo del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Inoltre Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Paralimpico Italiano (che si è collegato in videoconferenza) e Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia, che ha sottolineato l’orgoglio dell’impegno sociale di questa alleanza con il movimento sportivo dedicato a chi ha disabilità: “I Giochi che si sono appena conclusi sono già nella storia: da italiano sono orgoglioso di quanto il nostro Paese abbia mostrato a tutto il mondo, e da uomo di business sono altrettanto fiero di quanto la nostra società stia mettendo in campo - da cinque anni, non da pochi mesi - per sostenere l’organizzazione, la sicurezza e la magia di Milano Cortina 2026. Ora il sogno continua”.

Lo sport tra determinazione e coraggio

Si comincia il 6 marzo con la cerimonia di inaugurazione all’Arena di Verona, “il link tra quanto è appena successo e quanto succederà” ha detto Malagò. E il presidente della Fondazione che organizza i Giochi si è detto sicuro anche anche le Paralimpiadi godranno dell'entusiasmo del pubblico: “Le prossime gare rappresentano per l'Italia un momento prezioso: un'opportunità per mostrare non solo le capacità organizzative del Paese, ma anche la forza di un movimento che è cresciuto e ha innovato e trasformato il nostro modo di vedere lo sport e le persone. Oltre 600 atleti azzurri parteciperanno tra Milano, Cortina e Tesero, offrendo storie e performance capaci di ispirare profondamente, perché il valore non si misura solo nelle medaglie, ma nella capacità di trasmettere determinazione, coraggio e possibilità". La cerimonia di chiusura sarà poi a Cortina il 16.

Il viaggio della Fiamma Paralimpica

Come detto, Allianz supporterà il viaggio della Fiamma Paralimpica: un percorso di 13 tappe in 11 giorni che coinvolgerà 501 tedofori trasformando l'Italia in un palcoscenico di inclusione e partecipazione collettiva. “Saranno giorni di festa autentica - ha dettoM aria Laura Iascone, Ceremonies Director Milano Cortina 2026 - accesi da una magia che solo un’esperienza di tale portata sa sprigionare. Il messaggio dei Giochi colmerà di emozione ogni strada e ogni piazza: le comunità italiane e lo spirito Paralimpico si fonderanno in un’unica, grande energia”.

Dopo l'accensione a Stoke Mandeville, culla storica del Movimento Paralimpico, la Fiamma farà domani il suo ingresso in Italia a Torino, per proseguire in tre formati celebrativi. Cinque città del Nord – Torino, Milano, Bolzano, Trento e Trieste – ospiteranno i “Flame Festival”, grandi eventi di piazza dove l'Allianz Village trasformerà gli spazi urbani in hub esperienziali aperti gratuitamente al pubblico. Al Centro-Sud Italia ci saranno quattro “Flame Visit” a Roma, Bari, Napoli e Bologna con un truck dotato di maxischermi LED che diventerà un palco mobile. Infine a Cortina d'Ampezzo ci sarà il 3 marzo la Cerimonia di Unione, momento simbolico in cui le Fiamme provenienti dai diversi itinerari convergeranno per dare vita a un'unica Fiamma Paralimpica. Da lì la staffetta attraverserà il Veneto per arrivare il 6 marzo all'Arena di Verona,

Tutte le tappe del viaggio

“Sarà un'occasione unica per raccontare un percorso luminoso che attraversa l'Italia - racconta Valentina Sestan, Responsabile della

Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz -. Connetterà territori, storie e persone in un'esperienza di partecipazione collettiva emozionante e profondamente umana”. Ecco le tappe del Viaggio della Fiamma Paralimpica: