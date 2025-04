La bellezza del cucciolo di calamaro colossale

Schmidt Ocean Institute’s (Youtube)

Ascolta ora 00:00 00:00

Wow. Per la prima volta è stato filmato un calamaro colossale vivo (Mesonychoteuthis hamiltoni) nel suo habitat naturale. Non un adulto da sette metri e mezzo quintale, un “colossale” piccolo, un cucciolo: 30 centimetri di trasparenza che fluttuano a 600 metri di profondità al largo delle Isole Sandwich Australi.

Il video è stato girato dal robot SuBastian, durante una missione scientifica dello Schmidt Ocean Institute, e si può vedere qui: youtu.be/lzPoG9H8Hlo.

Il calamaro è quasi invisibile. Il corpo è trasparente, i movimenti minimi, come un’ombra difficile da notare, difficile pensarlo colossale. Non che sia il primo contatto con la specie, ma il primo avvistamento diretto: finora li conoscevamo solo per i resti recuperati dallo stomaco dei capodogli.

I calamari colossali sono gli invertebrati più pesanti mai conosciuti, hanno tentacoli con uncini e vivono in un mondo senza luce, dove il tempo sembra non esserci.

Questo piccolo non fa paura, almeno per ora. Eppure è reale: l’abisso si è mostrato per un attimo. Il resto, come sempre, resta sotto.

Mentre cerchiamo vita extraterrestre nei pianeti extraterrestri, abbiamo ancora molto da scoprire sugli animali che vivono nascosti sul nostro pianeta, difficili da studiare considerate le condizioni ambientali estreme in cui vivono.