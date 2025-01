"Potrebbe colpire la Terra", cosa sappiamo dell'asteroide 2024 YR4

Ascolta ora 00:00 00:00

L'attenzione degli astronomi si è recentemente spostata su un corpo celeste, un asteroide che, secondo alcune previsioni, potrebbe addirittura colpire la Terra in un prossimo futuro. Stiamo parlando di 2024 YR4, scoperto lo scorso 27 dicembre 2024 grazie ai telescopi ATLAS presenti in Cile.

A preoccupare gli esperti è il fatto che, secondo i dati ottenuti sino ad ora, potrebbe essere in grado di impattare contro il nostro pianeta fra meno di dieci anni. È stato infatti classificato come Near Earth Object, dato che la sua orbita è pericolosamente vicina a quella terrestre. Con il suo diametro che si aggira fra i 40 e 100 metri, 2024 YR4 sarebbe capace di originare un cratere di oltre un chilometro, e questo lo rende di diritto uno degli asteroidi da tenere sotto controllo, perché considerato a rischio. Una possibile data per l'impatto sarebbe il 22 dicembre 2032. Stando agli esperti del settore, questo asteroide avrebbe una probabilità su 83 di raggiungere la Terra.

Come precisano anche gli astronomi si tratta di un calcolo ancora preliminare. Bisognerà effettuare studi sempre più approfonditi su 2024 YR4 per comprendere veramente la sua pericolosità e prendere eventuali provvedimenti. Già oggi si parla di sistemi di deviazione dei corpi celesti, come la sonda DART della Nasa e in futuro ci saranno sistemi sempre più affidabili.

Secondo i modelli calcolati sino ad ora, 2024 YR4 si è avvicinato alla Terra lo scorso 25 dicembre 2024, e un altro evento simile è atteso per il 17 dicembre 2028. Poi, dopo altri quattro anni, potrebbe verificarsi l'impatto. In caso di collisione, potrebbe generare un'energia che supererebbe centinaia di volte quella scatenata da una bomba atomica, con conseguente creazione di un cratere.

Al momento sappiamo che questo asteroide fa parte dei corpi celesti inseriti nella categoria Apollo, perché capaci di attraversare l'orbita terrestre. Stando alle ultime rilevazioni, 2024 YR4 si trova fra il nostro pianeta e Marte, a circa 40 milioni di chilometri di distanza da noi, diretto verso la costellazione del Cancro.

Per via della sua distanza e delle sue dimensioni, non è possibile vederlo a occhio nudo.

Prima di 2024 YR4 a preoccupare era stato l'asteroide Apophis che, secondo le prime stime, avrebbe dovuto colpire la Terra nel 2029. Successivi calcoli hanno poi ridotto il rischio a zero.