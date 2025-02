Le previsioni d'impatto e il "corridoio di rischio" dell'asteroide YR4

Ascolta ora 00:00 00:00

È salita al 3,1%, secondo la NASA, la probabilità che l’asteroide 2024 YR4 (da me soprannominato Giorgio perché chi se lo ricorda sennò) colpisca la Terra, sembra un titolo un borsa. Mentre per l’Agenzia Spaziale Europea è del 2,8%, siamo lì (la differenza è dovuta al fatto che NASA e ESA utilizzano software di calcolo diversi). Entro aprile, assicurano gli astronomi, avremo una percentuale più precisa, escludendo o meno il rischio di impatto, anche perché le osservazioni hanno subito un arresto a causa della Luna piena, che lo rendeva poco visibile.

Se passerà più lontano della Luna, prima di tornare indietro tra sette anni, il rischio di impatto sarà escluso, mentre se passerà a qualche migliaio di chilometri dalla Terra il cosiddetto corridoio di rischio si restringerà. Si cerca di capire, insomma, dove punterà l’asteroide tra sette anni, e il rischio di impatto con il nostro sciagurato pianeta. Oh, ci mancava solo l’asteroide.

Tuttavia nessun allarmismo, anzi. Dice Luca Conversi, responsabile del Centro di coordinamento degli oggetti vicini alla Terra dell’Esa, che «l’Europa non corre alcun rischio, l’eventuale impatto interesserebbe una fascia che attraversa il Pacifico orientale, il centro America, l’Atlantico, l’Africa, la Penisola Arabica e arriva fino all’India, dunque l’eventuale impatto potrebbe avvenire molto probabilmente in mare o una zona desertica».

Non so come si faccia a sapere dove accadrà l’impatto, se dovesse succedere, se non conosciamo ancora la traiettoria, ma noi ci fidiamo. Tanto, nel caso più infausto, sono sicuro che ci penserà Elon a far cambiare direzione a Giorgio.