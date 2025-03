Il tempo può scorrere anche all'indietro? Ce lo spiega l'esperto

Ascolta ora 00:00 00:00

Ma il tempo scorre in avanti o può andare anche indietro? Nella fisica macroscopica, che è quella in cui viviamo, la direzione del tempo è una (si chiama anche freccia del tempo), e non si può tornare indietro. Oltretutto non si capisce neppure cosa sia esattamente il tempo per noi (ciò che abbiamo vissuto, che ricordiamo, ciò che vivremo, che è solo un’idea, il presente, che appena lo pensi è già passato, come diceva Sant Agostino). Tuttavia pressoché ogni giorno escono notizie che fanno riferimento a studi con titoli eclatanti sulla possibilità di andare indietro nel tempo. Peccato che riguardino solo le particelle. L’ultimo è stato condotto dal team di ricercatori dell’Università di Surrey (c’è anche un italiano, Andrea Rocco) e pubblicato su Scientific Report di Nature. Siccome, pur interessandomi molto di scienza, sono uno scrittore e non un fisico, ho deciso di chiederlo al nostro fisico più autorevole, Roberto Battiston, (di cui consiglio di vedere anche le sue conferenze che trovate su Youtube).

Allora, Roberto, che per le particelle il tempo possa andare in entrambe le direzioni, passato e futuro, è una novità?

"A livello microscopico, dove domina la meccanica quantistica, le equazioni che determinano il comportamento delle particelle possono essere lette con il tempo che procede verso il futuro o verso il passato. Addirittura, come diceva Feynman, le particelle di antimateria, o antiparticelle, sono equivalenti a particelle che vanno all’ indietro nel tempo".

Trovo sempre che si faccia una confusione tra ciò che accade a livello subatomico e quello che viviamo noi, come organismi biologici.

"È probabilmente tutto legato al Secondo Principio della termodinamica che afferma che, ogni sistema complesso inevitabilmente evolve all’interno del suo ambiente verso un aumento di disordine. Se vogliamo è questa la freccia del tempo, i sistemi complessi, come gli organismi viventi tendono ad invecchiare, a perdere di consistenza, a decadere".

Cosa pensi di questo studio? È uno spunto conoscitivo sulla fisica quantistica, ma perché molti ne fanno una metafisica? Un elettrone può entrare contemporaneamente in due feritoie, ma ci provi una persona a passare tra due porte…

"Semper Feynman afferma che chi afferma di capire la meccanica quantistica in realtà mente, proprio perchè è profondamente antiintuitiva. Ma allo stesso tempo è la teoria che abbiamo verificato innumerevoli volte: ogni atomo esiste ed è stabile proprio grazie ai paradossi quantistici".

"Beh forse è piuttosto l’opposto, per noi esiste, eccome, per le particelle probabilmente è un parametro che può essere scambiato di segno con grande facilità".