Morto il geologo Xavier Le Pichon

La teoria della tettonica a placche e della deriva dei continenti è così consolidata e così autoevidente, anche nelle forme dei continenti stessi, che potremmo avere l'impressione di avere a che fare con un pezzo di scienza che esiste da sempre. Eppure l'idea della deriva dei continenti risale appena al 1912, grazie ad una intuizione di Alfred Wegener. E per la tettonica a placche abbiamo dovuto aspettare gli anni sessanta del Novecento e il lavoro del geologo francese Xavier Le Pichon. Pichon, che è morto sabato a 87 anni, ha rivoluzionato nostra visione del mondo, mostrando che tutto si muove e si trasforma, anche gli oceani e i continenti. Nato il 18 giugno 1937 a Qui Nhon, in Vietnam, era Professore emerito di geodinamica al College de France e membro dell'Academie des Sciences di Parigi. Nel 2002 gli era stato conferito il Premio Balzan per la geologia. La mappa delle sei placche maggiori da lui concepita nel 1968 ha rappresentato la base di studio per la comprensione della distribuzione dei terremoti e per la ricostruzione della configurazione dei continenti. Suo anche il primo manuale di Tettonica edito nel 1973, una vera rivoluzione in geologia.

Soprattutto per la comprensione di quello che accade sotto i mari: studio delle faglie oceaniche, delle sorgenti idrotermali, dei limiti di placca convergenti e divergenti e delle loro caratteristiche geofisiche, geochimiche e geologiche. Tutto questo anche attraverso l'esplorazione diretta dei fondali oceanici con sommergibili e batiscafi. Nel 1973 ha guidato il French American Midocean Ridge Study (noto anche come progetto Famous) insieme con Jim Heirtzler e Bob Ballard. Questo ha segnato l'inizio di un nuovo tipo di studi di alta risoluzione sulle faglie oceaniche con le loro sorgenti idrotermali.

Dal 1979 al 1981 ha esteso questo metodo di esplorazione alle fosse del Mediterraneo orientale e a partire dal 1984 alle fosse del Pacifico al largo del Giappone. Un'attività sui fondali oceanici che ha portato Le Pichon verso la fede cattolica. «A quelle profondità, di fronte a montagne altissime e a colate di lava - raccontava - la presenza di Dio mi è sembrata evidente».