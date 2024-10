Con lo scudo Promin la menopausa è serena e in salute

Ascolta ora 00:00 00:00

Aumento di peso, amenorrea, vampate, sono tra i sintomi della menopausa. Così come, con impatto sulla salute, la tendenza al rialzo dei valori pressori, dei livelli di zuccheri e grassi pericolosi nel sangue, dell'infiammazione. A completare il quadro, i disturbi dell'umore e del sonno. Questi fattori, dovuti al cambiamento del quadro ormonale e alla diminuzione di estrogeni e progesterone, fino al loro azzeramento, si traducono in aumento di rischio cardiovascolare. In età fertile, gli ormoni che vengono prodotti dall'organismo femminile, in modo regolare, proteggono le arterie dal rischio aterosclerosi e dalle patologie ischemiche: angina pectoris, infarto, ictus, ecc. Durante la menopausa, la produzione di questi ormoni cessa e la donna si trova esposta a queste malattie, come l'uomo.

La medicina antiaging punta molto sulla prevenzione anticipata nel tempo dei disturbi legati alla menopausa e sul loro controllo quando già manifesti. Nell'approccio terapeutico, si fa sempre più riferimento a interventi nutrizionali e all'utilizzo di vitamine, minerali, bioattivi naturali con proprietà antiossidanti, di regolazione metabolica e di riequilibrio psicofisico, scientificamente documentati.

Questi attivi, che sono alla base di nutraceutici innovativi, come InoSAMe Brain ed InoVITIS, formulati da Promin per la salute di tutti, uomini e donne senza distinzione di genere, fanno riferimento, in particolare, alla donna in peri e postmenopausa. InoVITIS di Promin è un nutraceutico di ultima generazione che combatte la sindrome metabolica e svolge un'azione di protezione cardiovascolare. Un integratore in compresse a lento rilascio, a base di Inositolo, Cromo, Proantocianidine oligomeriche, nutrienti che favoriscono naturalmente l'equilibrio dei grassi e degli zuccheri nel sangue, il controllo del peso ed aiutano a contrastare l'aumento di rischio cardiovascolare. Svolgono, al naturale, un'azione antiaging, antiossidante, antipertensiva e di protezione vascolare documentata a livello scientifico e nel rispetto del benessere generale dell'organismo.

InoSAMe Brain di Promin supporta umore, funzioni cognitive e aiuta il buon sonno. È un integratore in compresse orosolubili di Same, Inositolo e Magnesio, nutrienti che intervengono nella sintesi e nell'equilibrio di alcuni neurotrasmettitori coinvolti nel controllo dell'umore, tra i quali serotonina, noradrenalina, dopamina. La loro integrazione supporta memoria e concentrazione, aiuta a contrastare ansia e depressione, mal di testa, irritabilità, fame nervosa, sonno irregolare, dolori muscolo scheletrici, tutti sintomi correlati, in particolar modo, alla menopausa, ma che possono manifestarsi a qualunque età e colpire uomini e donne.

Dieta sana, attività fisica regolare, controllo del peso corporeo, tra le

possibili soluzioni e focus su integrazione mirata con nutraceutici di ultima generazione come InoVITIS ed InoSAMe Brain di Promin, strategici nella prevenzione e controllo dei disturbi.