Se la scienza fa spettacolo Via al Festival del Pacta Salone

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando la scienza entra a teatro. Già, proprio così. Accade al Pacta Salone, dove per un mese intero la scienza sarà protagonista. Sul palcoscenico della sala di via Ulisse Dini e non solo, infatti, sfileranno le pièce del «Festival ScienzaInScena» (fino al 21 febbraio). In programma quindici titoli, realizzati, o comunque supportati, anche con la collaborazione del Politecnico di Milano, Inaf - dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Cnr - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Department of History University of California, Berkeley, Civico Planetario di Milano. Vediamo qualche titolo, per capire meglio.

Il Festival riparte dal successo della passata edizione, «Echi di Luce e l'Universo bussò alle porte dell'Aria» (10/11 gennaio): lo spettacolo è stato commissionato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica per raccontare un'importante conquista nell'osservazione dell'Universo. E ancora. «La doppia vita di Èmilie», dal 15 al 19 gennaio, dove il secolo dei Lumi e la figura di Émilie du Châtelet emergono come emblemi della rivoluzione scientifica e dell'emancipazione intellettuale femminile, al fianco della figura chiave dell'Illuminismo, Voltaire.

L'eco del progresso scientifico risuona anche in «Micromega», il 22 e 23 di questo mese, ripreso dalla precedente stagione, dove Voltaire invita lo spettatore a riflettere sulla relatività delle culture e sull'insignificanza delle dispute umane di fronte all'immensità dell'universo.

Il 25, 26 e 30 gennaio gran finale con «Variazione #2: elogio alla gentilezza», pièce che porta a riflettere sull'importanza della parola, della gentilezza e dell'umanità (info sul programma: www.pacta.org).