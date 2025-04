Addio a Valentina Tomada, attrice del “Il paradiso delle signore”. Terzo lutto in poche settimane nella soap

Ascolta ora 00:00 00:00

Se n'è andata, alla giovane età di 55 anni, dopo una lunga malattia l'attrice Valentina Tomada, interprete di diverse fiction tra cui Centovetrine, Il paradiso delle signore, Provaci ancora Prof, Don Matteo, Incantesimo. A darne la notizia la collega Emanuela Grimalda sui social: " Non è possibile Valentina! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà ", si legge nel post.

Chi era Valentina

Era nata a Roma ed aveva cominciato a lavorare in teatro e subito dopo in televisione soprattutto nella serialità. Ha avuto anche un'esperienza da regista girando una serie di cortometraggi tra cui Do ut des nel 2016 sul tema del revenge porn. " Da piccola volevo recitare. Che cosa infantile! Ora sono cresciuta e questa cosa infantile è il mio mestiere. Segno che essere infantile fa crescere - scriveva nella sua biografia Poker di donne in cerca di cuori edito da Newton Compton - Mi dicevano sempre più spesso di scrivere un libro: e allora l’ho fatto. Parla di donne ed è scritto per le donne, ma anche per gli uomini naturalmente, non sono sessista, però solo quelli intelligenti potranno capire ".

La vita privata

Lascia il marito Eugenio, la figlia Eva. “ Adoro la mia famiglia – scriveva sempre nella sua biografia – Mio marito, l’unico in grado di apprezzarmi nella mia globalità. Mia figlia, la cosa più bella che sono riuscita a fare nella mia vita. Il mio cane Lola, che riesce ad amarmi anche quando ho le paturnie (e starmi vicino non è semplice) ”.

Il saluto ai fan

Solo due settimane fa il suo ultimo post su Instagram: " Sono tornata, un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata ma sempre io ". E nel post che lo accompagna: " Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi incazzo proprio ".

Il terzo lutto nella soap

La morte di Valentina è il terzo lutto in poche settimane all’interno del cast dell'amatissima soap di RaiUno.

Primache interpretava il magazziniere, poi il giovane Andrea Savorelli, che per una stagione era stato il nipote di