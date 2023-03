Festa della donna, ecco le cinque serie tv da (ri)vedere in streaming

L’8 marzo si festeggia la giornata internazionale dei diritti della donna. Una ricorrenza che ha radici profonde nella storia contemporanea che risalgono addirittura al 1907. Una giornata che è nata principalmente per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne. Una festa che, in epoca più moderna, ha perso un po' della sua visibilità ma resta comunque una ricorrenza fondamentale per i movimenti contro le discriminazioni e la violenza sulle donne. Il mondo dello spettacolo non è di certo sfuggito a questa "celebrazione". Sono tante, ad esempio, le serie tv in "rosa" che raccontano storie di donne forti che si muovono in ambiente difficile e popolato ancora dal “potere” degli uomini. Serie tv che non sono relegate al giorno dell’8 marzo ma che perorano la causa, mettendo in scena storie semplice ma anticonvenzionali sul mondo delle donne e su cosa gira intorno a quel mondo. Sono tanti i prodotti rivolti al pubblico in streaming che celebrano la donna in tutte le sue forme e, per festeggiare questa giornata così importante, abbiamo selezionato per voi 5 serie da non pendere e da rivedere che si sposano alla perfezione con le intenzioni della festa della donna.

Sex and the City

Quando si parla di donne in tv e della loro rappresentazione è impossibile non menzionare la serie di Sex and the City. Arrivata in America a fine anni ’90 – il primo episodio risale al 1998 -, in pochi avrebbero scommesso sul suo successo invece, alla fine, è diventata un cult intramontabile. Sei stagioni – disponibili in streaming su NowTv – che hanno cambiato il modo di fare la tv e di raccontare il mondo delle donne. Sarah Jessica Parker è Carrie Bradshaw, voce narrante di una storia audace, piccante ma divertente su 4 amiche che si muovono nella giungla di New York tra amori, passioni e lavoro. Di così grande successo che è diventata un metro di paragone per tutte le serie in "rosa" che sono nate dopo Sex and the City. È stata creata da Darren Star, il papà di Beverly Hills, ed è ispirata all’omonimo romanzo di Candace Bushnell (alter ego di Carrie). Dopo la conclusione della serie, sono stati girati due film per il grande schermo, una serie prequel sulla gioventù della Bradshow e si attende la seconda stagione di And Just Like That, sequel di Sex and the City, che immagina le storiche protagoniste (senza Samantha) alle soglie dei 50 anni e in una Grande Mela post-Covid.

Scandal

È stata la seconda serie tv che ha portato la firma di Shonda Rhimes, storica creatrice di Grey’s Anatomy. In onda negli States dal 2012 per 7 lunghe stagioni, Scandal ha avuto un tale successo perché ha raccontato la storia di una donna – forte e che non ha paura di niente – che si è mossa tra le alte sfere della politica americana, tra scandali, segreti e rovesci di fortuna. Oggi tutti i 124 episodi sono disponibili in Italia su Disney+. Al centro della vicenda c’è Olivia Pope (Kerry Washington). Ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, decide di lasciare il suo impiego per fondare una società che si occupa dell’immagine pubblica dell’èlite della nazione. Causa forza maggiore si trova invischiata in una storia di amore e di inganni durante la campagna elettorale per la rielezione del presidente Grant. Di così grande impatto, Scandal è riuscita a raccontare tutte le incongruenze della politica americana, divisa tra repubblicani e democratici.

Desperate Housewives

Dai più grandi critici televisivi è stata definita una tra le serie più belle e influenti della "seconda età dell’oro" della tv americana. Arrivata nel piccolo schermo come un tornado nel lontano 2004, Desperate Housewives è stata la prima serie dopo Sex and the City che ha raccontato il mondo delle donne attraverso lo sguardo di 4 moglie, belle, sexy ma disperate, in un immaginario sobborgo di Boston. Tutto è cominciato con un suicidio, quello di Mary Alice, che apre il primo episodio. La donna diventa poi voce narrante e con un piglio fermo e deciso entra nelle vite si Susan, Lynette, Bree e Gabrielle facendo emergere segreti e misteri dalle loro vite. Un po' soap-opera, un po' dramma familiare, un po' commedia: Desperate Housewives è una serie che non passa mai di moda. Tutte e 8 le stagioni sono in Italia su Disney+

L’imperatrice

La prima stagione è disponibile su Netflix e, nell’estate del 2022, è stata per settimane nella top 10 delle serie più viste del colosso dello streaming. È una produzione europea che si è riuscita comunque a imporre nel panorama grazie a un racconto avvincente e di grande impatto sulla vita di Sissi, l’imperatrice d’Austria. Da non confondere con la serie andata in onda in Italia su Canale 5, quella di Netflix propone uno sguardo più aderente ai fatti realmente accaduti che hanno animato la corte di Vienna, ma allo stesso tempo non dimentica di raccontare la romantica storia d’amore tra Sissi e Franz, che da generazioni, fa sognare il pubblico e gli estimatori dell’imperatrice d’Austria. 6 gli episodi prodotti per un affascinate fuelletton vecchio stile dolce e sincero, capace di intrattenere con piacere. E, alla luce di un buon riscontro, attualmente sono in corso le riprese della seconda stagione.

Sex/Life

Liberamente ispirato al romanzo erotico di BB Easton (qui in Italia grazie a Sperling & Kupfer), la serie di Netflix è da poco tornata in streaming con gli episodi inediti della seconda stagione. Molto più patinata rispetto al romanzo ma comunque molto piccante, Sex/Life mette in scena una storia tutta al femminile sulla scoperta delle passioni e dei desideri che si nascondono nel cuore di una donna. Sarah Shahi è Billie. Sposata e con un figlio appena nato, è insoddisfatta della propria vita matrimoniale. Su un diario scrive le sue avventure erotiche vissute con Brad, il suo ex fidanzato. Questo viaggio sul viale dei ricordi conduce Billie a una riscoperta di se stessa e del piacere carnale. Una serie focosa che coinvolge lo spettatore in un racconto fatto di gioie, piaceri e dolori della vita di coppia. Convince per una perfetta alchimia sul set e, proprio su quel set, sarebbe nato l’amore tra la protagonista e Adam Demos che interpreta il sexy ed ex compagno di Billie.

Menzione Speciale: La Regina Charlotte, una storia di Bridgerton

Non è ancora in onda, arriva in streaming dal 4 maggio, ma fin da ora si può dare uno sguardo alle prime immagine dello spin-off di Bridgerton che, di sicuro, sarà un grande successo tra il pubblico femmnile. La serie regecency di grande successo, ispirata ai libri di Julia Quinn (in Italia per Mondadori), si appresta ad ampliare i suoi orizzonti con "La Regina Charlotte". Incentrata sull’ascesa al trono della giovane regina e sul matrimonio con Re Giorgio, la serie è un pretesto non solo per raccontare una storia d’amore unica nel suo genere ma, soprattutto, per stigmatizzare la società inglese dell’epoca e come è nato il "mondo" di Bridgerton.