The Idol, la nuova serie tv che scandalizza Cannes

Lì, in quel mondo dorato e super glam di Cannes si sta svolgendo l’edizione numero 76 del Festival del cinema di Cannes. Oltre alla passerella di star che finiscono sotto l’occhio attento dei giornalisti e dei fotografi, la kermesse francese è anche un momento molto importante per celebrare il cuore pulsante del cinema moderno, e di gettare uno sguardo anche al mercato televisivo che verrà. In questo contesto sono stati presentati i primi due episodi di The Idol, serie HBO creata da Sam Levinson (la mente che c’è dietro a Euphoria), che arriva in Italia dal 5 giugno su NowTv a pochi giorni dalla sua messa in onda negli States. Lo show, fin da quando è stato annunciato, è stato travolto da diverse critiche tanto da far serpeggiare malumori sul set e tanti (forse anche troppi) comportamenti impropri durante le riprese. Accuse che sono state smentite dallo stesso autore, ma la notizia è un’altra.

Nel giorno in cui The Idol è stato presentato al grande pubblico sono cominciate a trapelare le prime reazioni a caldo dalla stampa e non tutte sono positive. Di fatto, anche se è stato accolto da un’ovazione di ben 5 minuti come avrebbe rivelato l’autorevole Variety, tutta la critica non è rimasta pienamente convinta dalla serie. Alcuni commenti sono piuttosto controversi. In molti sono rimasti sconvolti e scandalizzati dalla crudezza di The Idol, e in special modo di fronte a scene di nudità, sesso esplicito, autoerotismo e chi più ne ha più metta. Tanto è vero che, fin da ora, è stata "bollata" come la serie tv che ha scandalizzato Cannes.

Protagonista è Lily-Rose Depp, la figlia di Johnny Depp, che interpreta una super star della musica che viene adescata dal un leader di una setta sessuale, interpretato da The Weeknd, noto cantante alla sua prima esperienza come attore. Queste notizie di contenuti forti, a cui si aggiungono personaggi di dubbia moralità e la tematica del revenge porn, si aggiungono ai report che sono emersi nei mesi scorsi. Secondo alcuni membri della troupe, citati in un articolo da Rolling Stone, dopo il cambio di gestione creativa (Levinson è subentrato a Amy Seimetz), la serie sarebbe diventata "una fantasia sullo stupro che qualsiasi maschio tossico vorrebbe vedere in tv". Anche per gli standard HBO, che di solito realiazza serie fuori dagli schemi, The Idol conterebbe una "quantità scioccante" di nudità e contenuti sessuali che coinvolgono Lily-Rose Depp. Uno dei commenti apparsi su Twitter la definisce come ”un'odissea sulla homepage di Pornhub"; mentre altri hanno definito lo show un mix tra Il cigno nero, Succession e Secretary.