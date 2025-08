James Van Der Beek e la battaglia contro il tumore al colon: “Ignorai i sintomi, pensavo fosse il caffè”

James Van Der Beek, celebre volto della serie cult Dawson’s Creek, ha raccontato pubblicamente la sua battaglia contro un tumore al colon di terzo stadio, diagnosticato nel 2023. L’attore 48enne ha scelto di condividere la sua esperienza per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e dell’ascolto dei segnali del corpo.

“Pensavo fosse colpa del caffè”

In un’intervista rilasciata a Business Insider, Van Der Beek ha spiegato di aver sottovalutato i primi sintomi del tumore, in particolare un cambiamento nelle abitudini intestinali, che inizialmente aveva attribuito al consumo di caffè. “ Non sembrava un sintomo reale. Nulla che mi facesse pensare di dovermi far controllare subito ”, ha ammesso.

Solo quando la situazione non è migliorata, ha deciso di sottoporsi a una colonscopia, che ha rivelato la presenza del tumore, già esteso ai linfonodi. Una diagnosi difficile da accettare, racconta l’attore, che per anni aveva condotto uno stile di vita attento e salutista, tra alimentazione biologica, esercizio fisico e pratiche di biohacking (strategie, tecniche o abitudini che mirano a migliorare il corpo e la mente, spesso al di fuori dei metodi tradizionali della medicina).

Un problema in crescita tra i giovani

La testimonianza di Van Der Beek arriva in un momento di crescente allarme medico: negli ultimi 30 anni, i casi di cancro al colon tra gli under 50 sono aumentati del 50%. I sintomi più comuni includono alterazioni intestinali, presenza di sangue nelle feci, dolore addominale, gonfiore, calo di peso inspiegabile e stanchezza persistente.

Secondo il Cancer Research UK, oltre il 50% dei tumori intestinali potrebbe essere prevenuto, agendo sui fattori di rischio, tra cui figurano obesità, uso eccessivo di antibiotici, microplastiche, radiazioni da dispositivi elettronici e, secondo studi recenti, l’elevato consumo di alimenti ultra-processati.

“Il più difficile anno della mia vita”

Nel giorno del suo 48° compleanno, l’attore ha pubblicato un video su Instagram dal titolo What Cancer Taught Me, definendo il 2024 “ l’anno più difficile della mia vita ”. Nel video, Van Der Beek racconta il duro confronto con la malattia, vissuto lontano dalla famiglia, solo in un appartamento durante il trattamento. “ Tutte le mie identità – attore, marito, padre – mi sono state strappate via ”, ha confessato.

L'appello: “Non ignorate i segnali”

Padre di sei figli, oggi Van Der Beek lancia un appello: non ignorare i segnali del proprio corpo e

Se posso evitare anche solo a una persona di passare quello che ho vissuto io

allora questa esperienza avrà avuto un senso.

sottoporsi a controlli preventivi, anche in giovane età. “– ha detto –