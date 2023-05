Kate Middleton inedita: suona il piano per l’Eurovision con l'abito blu Ucraina

Kate Middleton non suonava il pianoforte in pubblico dal Natale 2021, quando si esibì con Tom Walker. Il 13 maggio 2023, in apertura della serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest, tenutosi a Liverpool, la principessa si è seduta di nuovo di fronte ai tasti bianchi e neri per accompagnare l’ucraina Kalush Orchestra, che ha vinto la competizione lo scorso anno. Per Kate non si è trattato di una semplice esibizione, ma di un modo per esprimere solidarietà al popolo ucraino.

Kate al pianoforte

In apertura dell’ultima serata dell’Eurovision Song Contest Kate Middleton ha inviato un video preregistrato in cui suona il pianoforte nella Crimson Drawing Room del Castello di Windsor. La principessa del Galles ha eseguito un passaggio da 10 secondi del brano “Stefania” della Kalush Orchestra, vincitrice dell’Eurovision nel 2022. Il conflitto non ha permesso all’Ucraina di ospitare l’evento quest’anno, come da tradizione per le nazioni vincitrici. Così, visto che nel 2022 l’inglese Sam Ryder si è classificato secondo, l’Eurovision si è spostato a Liverpool.

La canzone “Stefania”, con un video girato nella stazione della metropolitana di Kiev Maidan Nezalezhnosti, ha comunque omaggiato l’Ucraina e dato il via alla finale della competizione e Kate Middleton, in un certo senso, ha offerto una sorta di prologo in musica del brano.

Per l’esibizione la moglie del principe William ha scelto un bellissimo abito blu di Jenny Packham e gli orecchini appartenuti alla regina Elisabetta. Su Twitter, dove è stato condiviso il video della sua apparizione, la principessa ha scritto: “Una sorpresa per l’Eurovision. È stato un piacere unirmi alla Kalush Orchestra per una performance speciale della canzone vincitrice dell’Eurovision dello scorso anno”.

L’intervento di Kate Middleton ha un significato che non può sfuggire davvero a nessuno: come riporta Adnkronos gli organizzatori della manifestazione hanno scelto di non invitare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ricordando la natura “apolitica” dell’Eurovision. Così ci ha pensato la royal family a mostrare solidarietà all’Ucraina devastata dalla guerra e a esprimere tutta la contrarietà della Corona all’aggressione russa. Un messaggio forte e chiaro arrivato attraverso le note suonate da Kate.

Non dimentichiamo che la principessa ha già sottolineato il suo sostegno all’ucraino attraverso la foto, scattata durante il ricevimento tenutosi a Buckingham Palace alla vigilia dell’incoronazione di Carlo III, che la ritrae accanto alla First Lady ucraina Olena Zelenska e alla First Lady americana Jill Biden.

La passione per il pianoforte

La principessa del Galles suona il piano da quando era bambina. Ha preso lezioni da quando aveva 11 anni fino ai 13. Nel 2011, in un’intervista alla Bbc, il suo insegnante di pianoforte, Daniel Nicholls, la ricordò così: “Era adorabile, era una studentessa normale e molto simpatica. Non penso volesse diventare una concertista”. Kate avrebbe trasmesso la passione perla musica anche ai suoi figli: la principessa Charlotte studierebbe pianoforte, mentre il principe George si starebbe dedicando alla chitarra elettrica.

Abbiamo visto Kate suonare il piano in pubblico nel Natale 2021, in occasione del concerto “Royal Carols: Together at Christmas”. L’evento fu un tributo per le vittime della pandemia, registrato nell’Abbazia di Westminster l’8 dicembre 2021 e trasmesso su Itv la Vigilia di Natale. La principessa si esibì con Tom Walker nel brano “For Those Who Can’t Be Here”.

Sia all’Eurovision che nel Natale 2021 Kate Middleton ha usato la musica per inviare al mondo intero due messaggi importanti, di vicinanza. Sappiamo che i reali britannici non possono esprimere la loro opinione politica, ma la principessa ha trovato un modo elegante e toccante per schierarsi contro la guerra.