The Last Of Us, un'escape room a Milano per festeggiare il finale di stagione

In sole poche settimane di programmazzione, The Last Of Us è diventata una delle serie più importanti del 2023. Osannata dalla critica e amatissima dal pubblico, la serie è l'adattamento del noto videogioco action-adventure del 2013, sviluppato dallo studio statunitense Naughty Dog. Con ben 256 premi è uno dei videogiochi più premiati considerato da gran parte della critica videoludica, uno dei migliori di tutti i tempi. Da questo si può comprendere l'aspettativa per la serie tv che non solo le ha soddisfatte, ma addirittura superate.

Per questo, con l'arrivo del finale di stagione, con l'ultimo episodio che andrà su Sky e NOW nella notte fra domenica 12 e lunedì 13 marzo, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, Now invita tutti l'11 e il 12 marzo dalle 11.00 alle 20.00, a Milano presso Fondazione Catella in zona Gae Aulenti, per un'esperienza immersiva in una escape room a tema. Si verrà catapultati fra terrificanti clickers, agenti della Fedra, sopravvissuti e i resti della civiltà che fu prima dell'epidemia, che ha sconvolto il mondo raccontato poi nella serie.

Di cosa parla The Last Of Us

Per i pochi che ancora non l'avessero vista, la serie inizia venti anni dopo lo scoppio di una terribile pandemia da Cordyceps (un fungo realmente esistente in natura, ndr) che trasforma gli esseri umani in mostri simili a zombie. Il cinquantenne Joel, un cinico contrabbandiere ormai privo di qualsiasi speranza verso l'umanità, è costretto in circostanze estreme a viaggiare attraverso gli Stati Uniti insieme ad Ellie, una ragazzina di quattordici anni che non ha mai vissuto al di fuori della zona di quarantena. Ma quella che doveva essere all'inizio una semplice e veloce consegna, si tramuterà ben presto in un lungo e atroce viaggio che li segnerà per sempre.

The Last of Us è la più grande produzione televisiva nella storia canadese. Si parla addirittura che il budget per ogni episodio sia tra i 10 e i 15 milioni di dollari. Il primo episodio è stato seguito da 4,7 milioni di telespettatori nei soli Stati Uniti rendendolo il secondo più grande debutto dal 2010, dietro a House of the Dragon. Il secondo episodio ha avuto 5,7 milioni di telespettatori cumulativi nella sua prima notte di messa in onda, un incremento del 22% dalla settimana precedente. Protagonisti della serie sono Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. È scritta da Craig Mazin (gia in Chernobyl) e Neil Druckmann (già sceneggiatore del videogioco) che ne sono anche i produttori esecutivi.