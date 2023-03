Torna su Rai Uno "Un passo dal cielo", ma senza Daniele Liotti: tutte le novità

La grande stagione della fiction di Rai Uno non si ferma. Dopo i successi de Il commissario Ricciardi e Resta con me, in prima visione dal 30 marzo fa il suo ritorno una tra le serie più celebri degli ultimi anni, capace di essere sia un crime teso e coinvolgente che una storia sulle svolte della vita. Stiamo parlando di Un passo dal cielo. Per la stagione 7 sono in programma 8 nuovi episodi e, soprattutto, ci sono tante novità in vista. Prima di tutto, nel cast non c’è più Daniele Liotti nel ruolo di Francesco Neri. L’attore ha deciso di prendersi una pausa dalla fiction e lasciare la serie che lo consolidato come attore di "grido" in Italia, per dare spazio a Giusy Buscemi che torna a interpretare il personaggio di Manuela Nappi. Insieme a lei c’è anche Marco Rossetti nel ruolo di Nathan, chiamato l'uomo degli orsi per la sua misteriosa storia. Ma queste non solo le uniche novità attese per il settimo capitolo di Un passo dal cielo.

Manuela Nappi, che è la sorella minore del questore Vincenzo, ritorna a San Vito – location paradisiaca immersa tra le Dolomiti - dopo essere stata promossa ispettrice. La donna vuole scoprire la verità sulla morte della sua amica Barbara che è avvenuta in circostanze poco chiare. L’attrice ed ex Miss Italia, è tornata ben volentieri sul set e a interpretare un personaggio di grande spessore. "Quando aveva lasciato Un passo dal cielo – rivela Giusy Buscemi in conferenza stampa -, Manuela era una ragazza che era in cerca di se stessa. Ora è cresciuta ed è diventata una donna che si prende le sue responsabilità".

Lei è la protagonista della serie ma la fiction non acquisterà tutte le sfumature di un drama in rosa. Anzi, si promettono tante emozioni e molti colpi di scena. La Nappi si troverà a "lavorare" spalla a spalla con con Nathan, la new entries maschile. Lui viene descritto come un uomo misterioso, che vive da solo nella foresta e che tutti chiamano "l'uomo degli orsi" perché pare che sia stata proprio un'orsa a prendersi cura di lui nei primi anni di vita. I primi due episodi sono già disponibili su RaiPlay ma debuttano il 30 marzo in prima tv su Rai Uno. La serie resisterà lo stesso anche senza Daniele Liotti? Dalle prime immagini il pubblico si troverà di fronte a una fiction che non ha perso la sua identità.