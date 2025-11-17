Sgarbi: "Mi sposo a Venezia. Dopo lo stupore resta l'amore"

Dopo avere interrotto una lunga assenza dagli schermi ed essere apparso martedì scorso a Cinque minuti a tu per tu con Bruno Vespa, ieri Vittorio Sgarbi (foto) è stato ospite anche a Domenica In, su Raiuno, dove si è raccontato nel corso di una intervista a Mara Venier con Tommaso Cerno. Innanzitutto, Sgarbi - che è apparso dimagrito e affaticato - ha parlato della sua decisione di sposarsi con Sabrina Colle, sua fidanzata storica: "È giusto dare una parte della mia visibilità, di esistenza, a chi è stato così vicino, mi ha assistito e mi ha dato forza nella difficoltà della vita quotidiana". Una forma di riconoscenza, ma anche il riconoscimento di un cammino compiuto insieme: "Il tempo non cambia lo spirito delle persone, ad un certo punto esiste la convinzione che alcuni valori sono comuni e vanno condivisi fino in fondo. La sua ironia e il suo divertimento alle mie battute sono una forma di intelligenza, che ha trovato oggi consolazione e rassicurazione rispetto alla provocazione. Finisce lo stupore e rimane l'amore" ha concluso Sgarbi, che ha anche spiegato perché abbiano scelto di convolare a nozze a Venezia, nella Chiesa di Santa Maria dell'Orto: "Il matrimonio a Venezia? Ho vissuto lì una parte importante della mia vita, un ricordo e luogo felice".

Nell'intervista, Sgarbi ha anche fatto riferimento alla figlia e alle polemiche degli ultimi mesi: "Evelina poteva venire tranquillamente e non è venuta". Sua figlia ha infatti depositato un'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, affermando che il padre non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi e ha anche accusato Sabrina Colle di tenerla lontana dal padre.

Sempre in questi giorni, Sgarbi ha ricevuto notizie riguardanti l'accusa di contraffazione e autoriciclaggio di beni culturali per il dipinto di Manetti La cattura di San Pietro: l'accusa è stata

archiviata e rimane la richiesta di rinvio a giudizio per la sola accusa di riciclaggio. A proposito di queste vicende giudiziarie, il critico d'arte ha commentato: "È una buona notizia, mi ha fatto anche soffrire, insomma".