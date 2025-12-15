Si farà la seconda stagione di "Ho preso un granchio"

La webserie Ho preso un granchio realizzata dal Progetto Giovani dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e promossa da Mediafriends, sarà proiettata venerdì 4 aprile presso l'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, in occasione della settimana AYA (giovani e adolescenti) promossa da SIOP Europe (The European Society for Paediatric Oncology).

Fortemente voluta dal Professor Andrea Ferrari dell'Istituto dei Tumori di Milano, la serie, prodotta dalla onlus Fondazione Bianca Garavaglia ETS, è stata riconosciuta da SIOP Europe come importante terapia di supporto per i giovani pazienti oncologici, e significativo passo per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Mediafriends da oltre 22 anni è impegnata in iniziative solidali e di consapevolezza sociale. La serie, realizzata da 25 adolescenti in cura presso l'Istituto dei Tumori è un progetto che la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa ha sposato da subito con convinzione. La trasmissione di Ho preso un granchio su La5, Cine34 e Mediaset Infinity, oltre che la promozione sui principali canali generalisti di Mediaset, ha acceso un faro importante sulla loro condizione.

Al termine della proiezione della serie all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, è previsto un dibattito introdotto dal Direttore di Chiara Fama dell'Istituto stesso Pierre Di Toro - per approfondire il valore del progetto. Tra i relatori, Andrea Ferrari (Istituto Nazionale dei Tumori di Milano), Carmelo Rizzari (Università Milano-Bicocca) e due giovani attrici e pazienti, Giorgia Bisesti e Marta Isabella.

La realizzazione di Ho preso un granchio ha richiesto oltre un anno e mezzo di lavoro.

I ragazzi, tutti tra i 15 e i 24 anni, hanno ideato, scritto e interpretato i sette episodi, in cui si racconta con ironia e autenticità, e con un linguaggio diretto, la quotidianità della vita in ospedale, tra amicizie, sogni e sfide, dimostrando come anche nei momenti più difficili sia possibile trovare forza e condivisione. La webserie ha visto anche la partecipazione straordinaria di Aldo, Giovanni e Giacomo. E visto il grande successo, ad aprile è previsto l'inizio delle riprese della seconda edizione.