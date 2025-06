Sir Oliver, 45 anni di alta gelateria tra classicismo e sperimentazione

Ascolta ora 00:00 00:00

È nata nel 1980 e da 45 anni è un indirizzo affidabilissimo per chi vuole un buon gelato artigianale. Quella di Sir Oliver a Novate Milanese è una storia familiare di costanza e qualità: la gelateria fu aperta dai genitori di Antonella Olivieri e fu da lei rilevata negli anni successivi con l'aiuto di Maurizio Poloni, impostosi poi con gli anni come uno dei più bravi gelatai di Milano e d'Italia. A lui si deve il gruppo Artico, con quattro indirizzi in zone fatidiche di Milano (Duomo, Isola, Città Studi e Solari) e la scuola di gelateria tra le più complete del nostro Paese.

Ma tutto questo non ha distratto Maurizio (e Antonella) dalla casa madre di Novate, che oggi vede anche il coinvolgimento della figlia Laura. I gusti per l'estate 2025 sono in bilico tra classicismo e invenzione e i filoni sono fondamentalmente quattro: il primo è quello dedicato alla freschezza e alla creatività, e vi spiccano la Crema mascarpone e zenzero, il Panettone estivo con mandorle e albicocche realizzato con il panettone estivo della pasticceria Marchesi e lo Yogirt esotico con mango e maracuja con salsa al mango e crumble croccanta al maracuja caramellato. La seconda linea è quella dell'identità e del territorio: vi figurano il Pistacchio di Sicilia, elettrizzato dall'olio, dal sale di Trapani e dal pepe nero, la Mandorla pugliese al limone e il magnifico Ricotta di capra e agrumi bianchi. Poi c'è la parte dedicata al cioccolato: il Chocofesta con nocciola, cioccolato e Cointreau sa di anni Ottanta, il Gianduia Sir Oliver è un classicone irrinunciabile del locale e il Millefoglie cioccolato bianco e menta con l'effetto tridimensionale garantito dalle sfoglie di cioccolato.

Infine la parte più sperimentale: Mandorla Filippo Cea (gusto anche vegano), Cremoso al tartufo e il ?, una creazione che io ho assaggiato in esclusiva (non è al momento in produzione) ispirata al Dubai Chocolate. Mai dire mai.