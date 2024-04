Andrea Pignataro, chi è il secondo uomo più ricco d'Italia

Trovare informazioni su di lui è quasi impossibile. Eppure, Andrea Pignataro, 54 anni, è l'uomo più ricercato del giorno. Il motivo è presto detto: la rivista Forbes lo ha eletto il secondo uomo più ricco d'Italia. Davanti a lui solo Giovanni Ferrero, amministratore delegato dell'azienda dolciaria Ferrero, che si conferma il Paperone italiano.

Tra i tanti volti noti della graduatori, Andrea Pignataro è la vera sorpresa della classifica degli uomini più ricchi d'Italia stilata da Forbes. Un finanziere che ha fatto del low profile e della riservatezza i suoi cavalli di battaglia. Fondatore di Ion Group, leader mondiale nel software per il trading di titoli e la gestione delle Borse (con sede in Irlanda), Pignataro è riuscito a inglobare società come Cedacri, List e Cerved, acquisendole una dopo l'altra con operazioni a sorpresa, che gli hanno consentito di scalare la classifica dei miliardari italiani.

Secondo Forbes l'imprenditore bolognese può contare su una ricchezza di 27,5 miliardi di dollari. Tutto merito di una strategia di crescita mirata che dall'Irlanda lo ha portato a investire in Italia con una vera e propria escalation di acquisizioni (dal 2005 ad oggi ben 25), che hanno portato il suo patrimonio a lievitare a vista d'occhio. Nato a Bologna nel 1970, Pignataro si mantiene a debita distanza dai social network ma soprattutto non ama rilasciare interviste e in rete ci sono pochissime foto che lo ritraggono.

Il suo curriculum parla per lui: una laurea in Economia presa nell'università di Bologna (dove era già considerato un genio dei numeri), un Phd in matematica all'Imperial College di Londra poi l'esperienza come trader alla Salomon Brothers, una delle più importanti banche d'affari di Wall Street degli anni '90. La vera svolta è arrivata nel 1997 con la nascita di Ion, una società di software creatrice di un sistema di trading per il mercato dei titoli di stato italiani e greci. Poi la scalata verso il successo che gli è valsa il soprannome di Bloomberg italiano.

Dell'aspetto più privato della sua vita si hanno poche informazioni fornite da Il Sole 24 ore, che un anno fa ebbe la fortuna di intervistarlo. Andrea Pignataro si muove tra Milano, dove ha un appartamento in zona San Siro e Londra, dove possiede una proprietà nell'elegante quartiere di Belgravia.

Di lui si dice possegga anche una proprietà nell'isola caraibica di Canouan, un jet privato per girare il mondo per nuove acquisizioni ma anche che ami la vela e la Sardegna, in particolare la Maddalena.