"Scrivo al tuo ragazzo". Ecco come le tiktoker scoprono i tradimenti

Non c'è limite all'immaginazione quando si parla di social network. L'ultima tendenza? Offrirsi come esca per dimostrare l'infedeltà del fidanzato di un'altra. E dietro non c'è alcun business (almeno dichiarato): niente soldi in cambio ma solo il gusto di fare un favore e ottenere visibilità. Il trend - che su TikTok e Instagram segue l'hashtag #scrivoaltuofidanzato - è in voga dal 2020 ma è in questo periodo che trova la sua massima diffusione sul web. Roba da fare impallidire i migliori investigatori privati.

Come funziona

L'accordo è presto fatto. Giovani ragazze, insicure di se stesse e delle proprie relazioni amorose, contattano bellissime ragazze su TikTok: " Puoi chattare con il mio fidanzato, non è più come una volta, è distaccato. Se accetti, mandami gli screenshot ". E le moderne detective social si mettono in azione. Il ragazzo viene contattato su Instagram e se risponde al messaggio il test ha inizio. Il compito della tiktoker è quello di provocare il giovane nel tentativo di fargli ammettere che tradirebbe la sua fidanzata e una volta ottenuto il messaggio "incriminato" (della serie: " Sei carina, usciamo tanto con lei mi sto lasciando ") il gioco è fatto. La povera fidanzata si ritrova con la prova (lunghe chat) tra le mani e l'influencer con materiale da dare in pasto ai propri follower con tanto di video, dove si racconta la storia, la pubblicazione dei messaggi (in forma anonima) e la discussione libera in commenti e dirette. E le view si impennano.

Perché spopola sui social

Altro che buone samaritane. Dietro al fenomeno si nasconde il tentativo di creare contenuti social sempre più accattivanti, in grado di suscitare interesse e attirare follower. Le storie di tradimenti e corna, si sa, tirano e parlarne apertamente sui social - commentando le chat fedifraghe e scambiandosi opinioni con altri utenti - aiuta a diventare popolari. Poco importa che il trend sfrutti insicurezze altrui e si insinui in dinamiche di coppia già traballanti (soprattutto in giovane età). Il miraggio per le giovanissime influencer e tiktoker è quello di raggiungere la popolarità e diventare - magari - la nuova Elisa Esposito, divenuta famosa per essere la maestra del corsivo.