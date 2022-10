Tra abbandoni e squalifiche, il cast del Gf Vip è a rischio

Tira una brutta aria nella casa del Grande fratello vip. Alla vigilia della diretta serale su Canale 5 c'è chi mormora che il cast del programma potrebbe subire un grosso stravolgimento. In ballo non ci sono solo le consuete nomination, ma anche il possibile ritiro di Luca Salatino - che da giorni minaccia di volere abbandonare la Casa - e l'eventuale squalifica di Amaurys Perez, sul quale pende la mannaia dell'eliminazione, nel caso fosse confermata la presunta bestemmia da lui pronunciata nelle scorse ore.

Alla puntata del lunedì sera Alfonso Signorini e i gieffini arrivano dopo una settimana difficile, eredità di quanto successo negli ultimi otto giorni, quando il caso Bellavia ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all'eliminazione per direttissima di Giovanni Ciacci. A poche ore dalla messa in onda del Gf Vip altri concorrenti potrebbero dovere (o volere) abbandonare a sorpresa (senza passare neppure dalle nomination) il gioco.

Luca Salatino vuole abbandonare. Charlie e Amaurys a rischio

Il primo è Luca Salatino, che da giorni manifesta una pesante insofferenza per la mancanza della fidanzata Soraia. " Questo gioco non fa per me - ha detto nelle scorse ore l'ex tronista di Uomini e donne - Qui fanno giochetti e trucchetti io sono così purtroppo. Quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene ". Poi ha avuto una forte discussione con Cristina Quaranta e Elenoire Ferruzzi, che l'hanno convinto ancora di più a voler lasciare il reality.

A questo si aggiungono i possibili provvedimenti che il Grande Fratello potrebbe prendere nei confronti di Charlie Gnocchi e Amaurys Perez. Il primo si è lasciato sfuggire la parola "negro" durante una conversazione con Antonino. Il termine è stato usato in un contesto non dispregiativo, ma per qualcuno la sua permanenza nella Casa potrebbe essere comunque a rischio. Ben diversa la posizione di Amaurys che, secondo il popolo dei social network, avrebbe pronunciato una bestemmia nel cuore della notte, parlando di Marco Bellavia e di quanto successo quando il conduttore era ancora in casa. Un audio lo inchioderebbe alle sue responsabilità, ma ad avere l'ultima parola sarà la produzione. Anche Patrizia Rossetti potrebbe non essere immune da conseguenze. Negli scorsi giorni si era lasciata andare a un duro sfogo contro Signorini, mandandolo letteralmente a quel paese. Ma in questo caso sarà il conduttore a dire la sua in merito.