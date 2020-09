Adua Del Vesco parla dell'anoressia: "Quella voce mi martella ancora. Ero pure carbofobica"

Era arrivata a pesare 34 chilogrammi. Oggi però Adua Del Vesco, fresca concorrente del Grande Fratello Vip, quel difficile momento della sua vita sembra averlo superato. Bella, fidanzata, con una carriera in piena ascesa e un fisico perfetto, l'attrice è entrata nel reality per conquistare il pubblico che già l'aveva amata nel ruolo di protagonista di alcune delle fiction più seguite. Lo spettro dell'anoressia non l'ha però del tutto abbandonata e a svelarlo è stata lei stessa, confidandosi con Dayane Mello.

Durante una pausa relax nel giardino della Casa, Adua Del Vesco ha ricordato i difficili momenti vissuti a causa del suo disturbo alimentare. Una sfida durissima che sembra essere superata ma non del tutto: " Sì, io dico 'mi amo', 'mi accetto', però alterno momenti. Perché immaginati io magrissima, a un certo punto divento il doppio di quanto sono ora. Il mio metabolismo non funzionava più. È stata durissima, alternavo momenti che mi vergognavo anche a uscire. È stata una lotta con me stessa continua, però adesso mi accetto, ne sono uscita. Gli altri non capiscono che il disturbo alimentare è di testa, esternamente puoi stare bene ma di testa no ".

L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip non è stato facile per l'attrice 26enne. Con lei, a sorpresa, è entrato anche l'ex fidanzato Massimiliano Morra con il quale si è scontrata subito dopo l'ingresso dalla porta rossa. Ma sono bastate ventiquattrore dall'avvio del programma per far "sciogliere" le tensioni e far aprire Adua Del Vesco sul suo difficile passato.