Alessia Marcuzzi cambia look?

Colpo di testa per Alessia Marcuzzi, nel senso più stretto della parola. La conduttrice si è mostrata sui social con un nuovo look, decisamente diverso dal suo storico biondo platino, scatenando la reazione divertita dei fan. Dopo le polemiche che l’hanno travolta negli scorsi giorni – per il pranzo di Pasqua insieme ai suoi genitori che avrebbero violato la quarantena – la Marcuzzi ha smorzato i toni con un drastico cambio look.

Nel suo ultimo post Instagram Alessia Marcuzzi si è mostrata ai follower con un nuovissimo colore di capelli – castano scuro – e una frangetta sbarazzina. Una trasformazione radicale che ha lasciato sorpresi i suoi seguaci social, molti dei quali però non si sono lasciati ingannare dalle apparenze. Immancabili i paragoni con altri volti noti del mondo dello spettacolo: " Togli la parrucca sembri Luxuria", "Sembri Jane Alexander con questo colore di capelli", "Monica Vitti style" .

Se l’intento della conduttrice era quello di testare i gusti dei suoi sostenitori, allora c’è riuscita in pieno. I fan la preferiscono bionda, come l’hanno sempre vista e apprezzata: " Noooooooooooo togli subito quella parrucca", "Spero sia una parrucca… ma daiiii", "Nooo per carità torna in te… bellissima bionda", "Tu sei e sarai la bionda per eccellenza" . Non è mancato, infine, il siparietto ironico con l’amica Laura Pausini (da giorni impegnata a chiedere chiarezza al Governo sul futuro di concerti e spettacoli) che ha commentato: " Ah però ", servendo la risposta alla Marcuzzi, che ha esortato l’amica a fare una follia: " Ora tu devi farti bionda! ".

Per Alessia Marcuzzi si è trattato, in realtà, di un ritorno al passato, un ricordo amarcord dei suoi esordi nella trasmissione "Le Iene", quando vestiva gli ironici panni di Samantha Arcuzzi. Al fianco di Claudio Bisio la conduttrice interpretava la svampita "straggista" politica, indossando proprio la parrucca castana con cui si è mostrata ai fan sui social network nelle scorse ore. In questa noiosa quarantena dagli armadi della presentatrice deve esser saltata fuori la parrucca utilizzata anni fa e Alessia non ha resistito a metter in scena un simpatico remake.