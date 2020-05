Alessia Marcuzzi: "Quella sensazione", il commento di Nicola Savino imbarazza

Alessia Marcuzzi è pronta per l'estate. La fine dell'isolamento sociale ha scatenato nella bella conduttrice la voglia di mare e sui suoi profili social sono moltiplicati i post e le foto dedicate alla stagione più calda. Tra costumi e vecchi scatti in riva al mare, Alessia Marcuzzi ha stuzzicato i suoi follower alcuni dei quali, però, non sono proprio riusciti a trattenere i bollenti spiriti. Tra loro anche l'amico Nicola Savino, tra i primi a lasciare un commento imbarazzante all'indirizzo della collega.

La recente quarantena ha messo a dura prova un po' tutti, soprattutto Alessia Marcuzzi finita nel mirino delle critiche per alcuni episodi. Prima la violazione delle disposizioni imposte dall'isolamento sociale con il pranzo in famiglia nel giorno di Pasquetta, poi la polemica sulle mascherine da lei indossate in alcuni post social e giudicate inadeguate. Nonostante questo la bella conduttrice ha portato avanti i suoi progetti tra il lancio di una nuova linea di prodotti di bellezza e il ritorno in televisione alla conduzione de "Le Iene".

In questo lungo isolamento, però, a mancare maggiormente alla Marcuzzi è stato il mare. Sui social network la conduttrice, 47 anni, ha condiviso diversi post e foto che la immortalano in riva al mare o semplicemente in costume. L'ultimo contenuto pubblicato sulla sua pagina personale di Instagram ha però acceso il desiderio di molti suoi fan, compreso quello del suo collega, il conduttore radiofonico Nicola Savino, che non è riuscito a trattenersi, scrivendo un commento decisamente allusivo. Lo scatto in costume - con la scritta " That feeling - quella sensazione " condiviso nelle scorse ore - ha letteralmente conquistato tutti, con oltre 80mila like e centinaia di commenti adoranti: " Ammazza che bonona!!", "That fisico", "A volte devi essere fortunato anche nel nascere porta... ".