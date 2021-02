Allarme rientrato a Sanremo: tampone ​negativo per il "Biondo" e gli Extraliscio

Il festival di Sanremo prosegue la sua corsa verso la prima serata senza intoppi. Il primo caso di Covid-19 tra i cantanti è stato scongiurato grazie all'esito del test molecolare che ha, di fatto, confutato il risultato del test rapido. Moreno Conficconi, soprannominato il Biondo, componente della band Extraliscio è risultato negativo al secondo esame molecolare, quello più approfondito e affidabile nella lotta contro il coronavirus. Il gruppo rientra dunque ufficialmente in gara e torna all'Ariston per le prove in vista del via ufficiale previsto per il 2 marzo.

Il caso della positività del tastierista degli Extraliscio ha tenuto con il fiato sospeso organizzatori e cantanti negli ultimi due giorni. Il tampone antigenico, o test rapido, a cui si è sottoposto Moreno Conficconi insieme agli altri componenti della band ha dato esito positivo mercoledì 17 febbraio. Il gruppo avrebbe dovuto effettuare le prove nel teatro Ariston nel primo pomeriggio di mercoledì. Ma la presunta positività di Moreno Conficconi ha fatto scattare l'allarme e oltre al "Biondo" anche Mirco Mariani, Mauro Ferrara e Davide Toffolo (dei Tre Allegri Ragazzi Morti) sono stati messi in quarantena in attesa del secondo esame.

Ilstilato per la 71esima edizione del festival di Sanremo è stato subito attuato e, dopo aver verificato i contatti della band, tutti i componenti del gruppo musicale sono stati sottoposti al tampone molecolare. La risposta dell'esame - giunta a ventiquattrore di distanza - ha però confutato ogni dubbio. Gli Extraliscio e Toffolo sono risultati tutti negativi, compreso Conficconi che alla fine è risultato essere un "".