Nuovi casi di Covid tra i vip: contagiati Picone e Marracash

Prosegue a ritmo costante la scia di contagi da Covid-19 tra i personaggi noti. All'elenco dei positivi si aggiungono i nomi del comico e presentatore Valentino Picone, del duo Ficarra e Picone, e del rapper Marracash. La positività del comico palermitano è stata resa nota dalla produzione di Striscia La notizia, che staserà andrà in onda con cambio di conduttore. A parlare del contagio del cantante è stato invece direttamente Marracash attraverso il suo profilo Instagram.

Mentre la curva dei contagi oggi ha subito una leggera flessione, il mondo dello spettacolo è travolto da un vero e proprio tsunami di contagi. Nelle ultime ore, infatti, sono molti i volti noti che hanno reso pubblica la loro positività al coronavirus. Prima Mara Maionchi, poi Gerry Scotti e Lillo Petrolo del duo Lillo&Greg e ora Valentino Picone. La spalla di Salvo Ficarra è risultata positiva " al test sierologico rapido ed è in attesa dell'esito del test molecolare ", si legge in una nota ufficiale di Striscia La Notizia. E così questa sera il tg satirico di Antonio Ricci (anche lui positivo, ma rientrato a casa dopo il ricovero in ospedale) sarà condotto da Cristiano Militello e Ficarra. Picone seguirà invece la puntata da casa, in via precauzionale e in attesa di ulteriori esami come hanno fatto sapere da Striscia.

Anche il rapper Marracash ha annunciato a sorpresa di essere risultato positivo al coronavirus. Il cantante, disco di platino con "Neon" brano cantanto in duo con Elisa, ha svelato il contagio da Covid pubblicando un post celebrativo, per i successi raggiunti, sulla sua pagina Instagram. Nel ringraziare i suoi fan per il sostegno Marracash ha fatto sapere di aver preso il virus alcuni giorni fa, ma di sentirsi bene e di essere in via di guarigione. Impossibile, almeno per il momento, sapere se anche la compagna del rapper, la cantante Elodie Di Patrizi, si sia contagiata. L'artista uscita dal talent "Amici" è assente dai social da alcuni giorni ma - vista la rivelazione fatta dal fidanzato poche ore fa - potrebbe presto dare sue notizie ai fan del web.