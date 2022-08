Anche Iva Zanicchi bacchetta gli influencer: "L'ostentazione è di cattivo gusto"

Il coro degli storici nomi del cinema e della musica italiana, quelli che non hanno avuto bisogno dei social e di internet per ottenere successo e rispetto, è unanime: basta ostentare e apparire a tutti i costi per un pugno di like. Dopo lo sfogo di Christian De Sica e la replica amica di Massimo Boldi, anche Iva Zanicchi bacchetta gli influencer che, più che influenzare positivamente i propri follower, ostentano ricchezza e felicità al limite della cafonaggine.

" Capisco che è giusto che esistano gli influencer perché siamo in una epoca in cui i social sono diventati la normalità, però l'ostentazione la trovo davvero di cattivo gusto ", ha detto Iva Zanicchi all'agenzia di stampa Adnkronos, schierandosi al fianco dell'attore Christian De Sica, che pochi giorni fa - attraverso i suoi canali social - aveva criticato duramente chi pubblica solamente foto e video di cene extralusso e tuffi dai motoscafi, bollandoli come " cafoni ". Uno sfogo arrivato da chi, come De Sica, i social li usa con estrema moderazione per comunicare con i propri fan e non certo per mettersi in mostra, ma che ha scatenato non poche polemiche.

Così, mentre il popolo del web si è diviso tra chi sosteneva De Sica e chi lo criticava per quel " cafoni " buttato lì per rafforzare il concetto, Massimo Boldi ha fatto seguito alle dichiarazioni dell'amico e collega sostenendolo: " Si vive attaccati allo smartphone in un rapporto di totale dipendenza. Tutto il resto viene di conseguenza: i selfie ogni piè sospinto, le foto postate di tutto ciò che si fa. Su questo De Sica ha ragione ".

A stretto giro è poi arrivato il commento di Iva Zanicchi, la quale non ha voluto distaccarsi dal pensiero espresso dai due attori sulle immagini e i video, che circolano sui social network oggi. " A me hanno sempre insegnato l'umiltà - ha dichiarato la cantante all'Adnkronos - non c'è bisogno di vantarsi di ciò che hai. Noi eravamo poveri e mia madre quando andavo a scuola con le scarpe nuove mia madre mi diceva: 'Non devi vantartene, mi raccomando '".