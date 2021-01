Andrea Zelletta in crisi. Natalia non si presenta in studio e diffida il GF

Si infittisce il mistero sul presunto tradimento di Natalia Paragoni ai danni di Andrea Zelletta. Dopo l'incontro avvenuto la scorsa settimana - nel quale la coppia sembrava essersi ritrovata - Andrea è entrato nuovamente in crisi per le scioccati rivelazioni fattegli da Dayane e Urtis su un presunto flirt della sua fidanzata con un altro uomo. L'ex tronista di Uomini e Donne si aspettava un confronto con Natalia, che però non si è presentata in puntata e ha diffidato legalmente Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip a parlare della scottante questione.

L'ultima puntata del reality di Canale5 ha complicato notevolmente il rapporto tra Andrea Zelletta e la sua compagnaLa giovane, che la scorsa settimana era entrata nella Casa per rassicurare il concorrente sul suo amore, questa settimana ha dato forfait e ha scelto di non presentarsi in studio per la diretta del lunedì sera. A spingerla a trincerarsi dietro il silenzio, con tanto di diffida contro il Grande Fratello Vip, è stata l'indiscrezione trapelata nei giorni scorsi da. La brasiliana ha confessato a Andrea di essere a conoscenza di dettagli scottanti su un flirt che la Paragoni avrebbe avuto con un uomo mentre i due erano già fidanzati. Una rivelazione che ha gettato nello sconforto Andrea che per giorni si è fatto condizionare dalla notizia. Zelletta era convinto che tutto si sarebbe chiarito in puntata ed era pronto a confrontarsi con la sua Natalia che però alla fine ha dato forfait.

È stato Alfonso Signorini a dare la brutta notizia all'ex tronista tarantino: " Questa sera il Grande Fratello aveva invitato Natalia per darti la possibilità di avere delle risposte ai tuoi dubbi. Purtroppo lei ha rifiutata e ti dico la verità non ce l'aspettavamo. Non è voluta venire a parlarti. Ti dico anche che ci ha fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. La sua richiesta ci ha colto di sorpresa e non me l'aspettavo una reazione così formale e dura, anche nei tuoi confronti. Il fatto che lei non voglia essere qui a guardarti negli occhi desta un po' di stupore ".