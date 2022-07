Anna Pettinelli spara a zero su Rudy Zerbi: "Mi sta antipatico"

Chi segue il programma Amici di Maria De Filippi lo sa: tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi gli scontri verbali sono all'ordine del giorno. I due docenti non perdono occasione per punzecchiarsi e criticarsi sui metodi di insegnamento e sui rispettivi allievi. Tutt'altro che una finzione per attirare l'attenzione, come hanno sospettato in molti. Tra i due non corre davvero buon sangue.

A confermarlo è stata Anna Pettinelli nel corso dell'ultima intervista rilasciata a Lorella Cuccarini. L'ex protagonista di Temptation Island e conduttrice radiofonica è stata ospite del format "Un caffé con ..." realizzato dalla Cuccarini su Youtube e nel parlare della sua esperienza nella trasmissione ideata e creata da Maria De Filippi non ha nascosto l'incompatibilità caratteriale con Rudy Zerbi: " La gente mi chiede se è vero che tra me e Zerbi c'è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Verissimo. Lui mi sta antipatico, io lo dico sempre ".

Ad Amici i due hanno avuto spesso accesi confronti e lo scorso gennaio Zerbi e la Pettinelli arrivarono quasi alle mani durante il daytime a causa di una divergenza di opinioni sul rapper Crytical, allievo della Pettinelli. A Lorella Cuccarini, la docente di musica ha confessato di rispettare il collega come persona, ma di essere molto lontana dal suo modo di fare e di pensare. " Lo rispetto perché fa il prof, però non c'è niente da fare. Siamo proprio lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune. Proprio nessuno. Siamo agli antipodi ", ha ammesso Anna Pettinelli, che al momento è impegnata in radio su Rds in attesa di riprendere l'insegnamento nella scuola più famosa d'Italia.