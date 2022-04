Il commovente omaggio della Regina a Filippo

È passato esattamente un anno dalla morte del principe Filippo, avvenuta il 9 aprile 2021. Sono stati 12 mesi difficili e importanti per la regina Elisabetta, pieni di eventi non sempre lieti, dallo scandalo delle molestie che ha visto protagonista il principe Andrea, al Covid e agli ulteriori problemi di salute che hanno complicato la vita della sovrana, passando per le continue incomprensioni con il principe Harry. Nonostante i guai, però, Sua Maestà ha affrontato con grande determinazione questo primo anno senza la sua “roccia” , il duca di Edimburgo, a cui ha dedicato un commovente omaggio su Instagram.

Il ricordo del principe Filippo

La regina Elisabetta ha celebrato la lunga, intensa esistenza del principe Filippo con un video emozionante, una carrellata di immagini che immortalano non solo il secolo vissuto da un uomo, ma anche un pezzo di Storia della Gran Bretagna. Le fotografie selezionate sono un tuffo nel passato e omaggiano il duca dall’infanzia all’età adulta, nel ruolo di marito, padre, nonno, militare, principe consorte. Ci sono i momenti più privati e quelli pubblici di Filippo, vengono ricordate le sue passioni, il suo amore per la natura e per lo sport, i suoi hobby e la sua personalità curiosa e vivace, dal piglio avventuroso. L’ultima immagine ci mostra il principe Filippo anziano, di profilo, nell’atto di togliersi il cappello, come se stesse salutando per l’ultima volta i suoi cari e tutti quelli che hanno seguito la sua vita.

Il filmato è accompagnato dalla poesia “The Patriarchs-An Elegy” , composta dal poeta inglese Simon Armitage per il funerale del principe consorte. I versi si riferiscono agli uomini della generazione del duca di Edimburgo e sono i primi che il poeta ha composto in memoria di un membro della royal family. A tal proposito Armitage ha commentato al Daily Mail: “[È un] componimento commemorativo che prova a dire qualcosa sulla generazione da cui proveniva [il principe Filippo]” e ha aggiunto: “Non ho conosciuto il duca, ma c’è l’idea che non gli piacesse il clamore e odiasse la piaggeria. Non volevo che il poema fosse parte di un coro di adulazione”.

Armitage ha colto l’essenza del carattere del principe Filippo, ricordato anche nel discorso del decano di Windsor David Conner, in occasione del Service of Thanksgiving dello scorso 29 marzo: “[Il principe Filippo] odierebbe pensare che io possa descriverlo come una specie di santo, qualcuno senza debolezze umane e difetti…Naturalmente è necessario dire che la sua vita è stata segnata dal sacrificio e dal servizio…Non c’è dubbio che avesse un piacevolmente coinvolgente e spesso autoironico senso dell’umorismo…C’erano volte in cui poteva essere brusco, magari durante le conversazioni, dimenticando quanto potesse intimidire…Una sorta di naturale riserbo poteva, talvolta, farlo sembrare un po’ distante. Poteva essere piuttosto tagliente di fronte alla pomposità e all’adulazione…”.

Il coraggio della regina Elisabetta

“Il principe Filippo…è stato una forza e una guida costante…è stato, molto semplicemente, la mia forza”. Con queste parole la regina Elisabetta ha omaggiato il duca di Edimburgo durante il messaggio di Natale del 2021, il primo pronunciato senza l’amato marito. In questi mesi Sua Maestà ha dovuto fronteggiare da sola, senza il consiglio e l’appoggio del principe Filippo, pesanti scandali familiari. Se non ha mai ceduto, forse, non è soltanto grazie alla sua evidente e incontestabile forza, ma anche al ricordo del principe consorte, dal quale è possibile che la sovrana tragga ancora ispirazione. Al Daily Mail l’esperto Phil Dampier ha dichiarato che prima di morire il principe Filippo “avrebbe detto alla Regina di godersi il tempo che le è rimasto” , di non affondare nel dolore e nel lutto.