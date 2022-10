Anthony Delon: "Quando sarà il momento, mio padre vuole l'eutanasia"

Anthony Delon è stato protagonista dell'ultima puntata di Verissimo. L'attore e figlio d'arte di Alain Delon è arrivato in Italia per parlare della sua autobiografia "Dolce Crudele", un libro che in Francia ha fatto molto discutere per il brutale racconto della sua giovinezza, periodo nel quale parte del dolore, che lui ha provato, è stato provocato proprio dal padre e dalla madre. Nonostante il passato difficile vissuto con i genitori, Anthony ha assistito la mamma malata fino all'ultimo e ha dichiarato di essere pronto a farlo anche con il padre, quando sarà il momento.

Le violenze subite dal padre

Nel libro, che oltralpe è diventato un vero caso, Anthony Delon si è soffermato sulle violenze subite dal padre: "Si è comportato in quel modo perché anche lui è stato abbandonato. Quando si soffre così tanto interiormente può succedere di riproporre questo dolore nei confronti degli altri". Il figlio di Alain Delon ha però raccontato di avere perdonato il padre per ritrovare il suo equilibrio interiore e a Silvia Toffanin ha confessato: "Bisogna amare e cercare di capire per non ripetere gli stessi errori".

Alain Delon e il fine vita