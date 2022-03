"Cosa vuoi da lui?" "Mara...": imbarazzo a Domenica In

Arisa è tornata ospite a Domenica In. La cantante è reduce dall'esibizione live a Pechino per presentare il suo inno "Fino all'alba" per Cortina 2026 e da Mara Venier ha parlato del suo ultimo album. L'occasione per la conduttrice per chiedere all'ospite della complicata relazione con il ballerino Vito Coppola. E non sono mancati attimi di imbarazzo.

La situazione si è scaldata quando in studio ha fatto il suo ingresso Vito Coppola. Il ballerino napoletano che ha fatto coppia con Arisa nell'ultima edizione di Ballando con le stelle, vinta proprio da loro. La coppia ha scherzato sul loro rapporto, a metà tra amore e amicizia, e Mara Venier ha colto la palla al balzo per indagare su questo feeling che, per molti, sarebbe più di una semplice sintonia.

" Com'è nato questo rapporto", ha chiesto la padrona di casa a Vito, che ha risposto laconico: "C'è tanto affetto. C'è ". La Venier avrebbe voluto approfondire ma il break pubblicitario ha interrotto la chiacchierata, rinviando il tutto a dopo la pausa. Una volta tornati in studio, Vito Coppola ha raccontato di avere seguito la performance di Arisa in Cina in televisione e non ha nascosto di avere provato una forte emozione nel vederla cantare davanti a milioni di persone.

Mara Venier ha nuovamente punzecchiato il ballerino partenopeo sulla natura della loro relazione: " Come mai c'è questa emozione da parte tua? Come mai Vito! Non me di' stupidate! Dimme la verità, te prego, che tutti mi fermano per strada e mi chiedono se state insieme oppure no? ". Ma a rispondere è stata Arisa: "Io sì ". La replica ha scatenato la conduttrice: "Ecco stanno insieme". La cantante abruzzese invece ha rimescolato le carte, cambiando versione e in studio è calato l'imbarazzo. "Stiamo con noi stessi", ha scherzato Vito, mentre Arisa chiariva: "Io sono fidanzata con lui. Lui non con me. Io si. E' una cosa seria ".