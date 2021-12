"Io sensuale...". Arisa scatenata. E c'è pure la frecciata

L'evoluzione sexy di Arisa sta diventando quasi un caso. Tutti ne parlano, tutti commentano e la cantate ha deciso di chiarire la sua svolta una volta per tutte con un video registrato durante le ultime prove. Nel farlo Arisa ha scelto di togliersi anche un sassolino dalla scarpa insinuatosi nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, quando giurati e ospiti hanno ampiamente dibattuto sulla sua sensualità.

L'esordio di Arisa nel programma di Milly Carlucci ha segnato uno cambiamento nella cantante. Una svolta sensuale cominciata sui suoi canali social e proseguita in televisione, che ha catturato l'attenzione del pubblico e aperto un'ampia discussione sulla sua trasformazione. Nelle scorse ore Rosalba Pippa, vero nome dell'artista, ha rilasciato una dichiarazione nel backstage della trasmissione, rispondendo a chi - in giuria e tra gli ospiti - ha commentato la sua sensualità: " È normale che una donna a 39 anni sia sensuale. Quando dovrei esserlo? Poi viene proprio da una donna questa roba qui, che dovrebbe essere contenta della cosa e non dovrebbe proprio far notare la situazione" . Un velato riferimento ai commenti di Selvaggia Lucarelli e Serena Bortone, che in puntata hanno punzecchiato la cantante sul suo essere così sexy.

La sua ultima esibizione nello show del sabato sera di Rai Uno, proprio sul tema della sensualità, ha impressionato e innescato una piccante discussione, nella quale è stata tirata nuovamente in ballo l'ipotesi di un suo possibile ingresso nel mondo del cinema erotico. Proprio per questo Arisa ha deciso di replicare non solo in diretta, ma anche nel post puntata dicendosi seccata: " La cosa che mi disturba un po' è questo voler sottolineare cose normali. Perché una persona deve meravigliarsi della sensualità di un'altra donna? Ci sarà stato un momento in cui Serena Bortone sarà diventata sensuale nella sua vita, non penso fosse già così a 4 anni ".

Arisa ha preferito commentare il feeling con il suo ballerino, Vito Coppola, con il quale ci sono stati alcuni baci durante le esibizioni. " Io adoro Vito, ormai il suo corpo, nel ballo, è diventato familiare al mio. Per me è casa, insomma balliamo tutti i giorni da settembre ", ha spiegato la cantante, confermando l'alchimia scattata da tra loro.